Luis Castro et le coup de la Ferrari, Nantes explose en vol

Le FC Nantes est au plus profond de la crise, et la dernière sortie de Luis Castro va lui valoir la porte. Il reste à savoir quand, alors que le divorce avec les dirigeants est total.

La série négative du FC Nantes s’est poursuivie pour le FC Nantes ce samedi soir, avec une défaite à domicile face à Lens. Sur les 15 premiers matchs de la saison, les Canaris n’en ont remporté que deux, et la 17e place actuelle des Nantais va sonner le glas de l’aventure de Luis Castro. Arrivé cet été avec pour mission de faire mieux qu’Antoine Kombouaré et le maintien arraché à la dernière journée, l’entraîneur portugais va prendre la porte dans les prochaines heures.

La situation est intenable et selon Ouest-France, la rupture est même totale. Castro ne parle même plus avec ses dirigeants, à qui il a demandé des renforts à de nombreuses reprises. Sa phrase lancée après la défaite contre Lens montre bien sa totale impuissance à faire mieux avec cet effectif, trop faible pour aller chercher le maintien selon lui. « Si je veux une Ferrari mais que le club me dit que ce n’est pas possible, alors OK pour une autre voiture. Si le club me dit : pas de voiture mais un vélo, alors j’irai à vélo. Le club me donne ce qui est possible pour lui », a lancé Luis Castro, pour qui on lui donne tout simplement pas les moyens de faire mieux.

Le journal régional va même encore plus loin, affirmant que le FC Nantes cherchait déjà son nouvel entraineur, signe que le Portugais allait très vite passer à la trappe, dès que le futur technicien serait trouvé. Il reste à savoir si ce sera avant le match sur le terrain d’Angers, vendredi 12 décembre prochain.