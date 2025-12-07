Tolisso OL

L1 : L'OL coule chez les Merlus

Ligue 107 déc. , 22:42
parAlexis Rose
13
15e journée de Ligue 1 :
Stade du Moustoir.
FC Lorient - Olympique Lyonnais : 1-0.
But : Pablo Pagis (39e) pour Lorient.
Expulsion : Maitland-Niles (42e) pour l’OL.
Surpris par le FC Lorient et réduit à 10 pendant la moitié de la rencontre (1-0), l’Olympique Lyonnais tombe de haut et rate l’occasion de suivre les équipes de tête…
Désireux de ramener un bon résultat de son déplacement en Bretagne pour rester au contact du petit peloton de tête, l’OL débutait assez mal son match, mais Greif s’interposait devant Makengo (9e) pour laisser le score à 0-0. À la demi-heure de jeu, Lyon se montrait enfin dangereux avec Satriano, mais Mvogo était décisif (30e), tout comme face à Sulc et De Carvalho (36e) sur une double parade de grande classe. Suite à ces belles situations, la soirée de l’OL allait pourtant virer au cauchemar… Quelques minutes après avoir trouvé le poteau (35e), Pablo Pagis ouvrait effectivement la marque en trompant Greif à bout portant après une passe contrée de Soumano dans la surface lyonnaise (1-0 à la 39e). Puis dans la foulée, Maitland-Niles était logiquement expulsé pour un deuxième carton jaune après une grosse semelle sur Kouassi (42e). Un double coup du sort juste avant la mi-temps qui faisait très mal à l’équipe de Paulo Fonseca.

Lire aussi

La soirée vire au cauchemar pour l’OL à LorientLa soirée vire au cauchemar pour l’OL à Lorient
À 10 contre 11, Lyon essayait tant bien que mal de revenir dans la partie. Bien servi dans la surface de réparation, Tolisso tentait un retourné acrobatique mais Mvogo s’interposait encore (79e). Afonso Moreira tentait aussi sa chance du gauche, mais le gardien suisse était toujours imprenable (84e). En fin de match, Kouassi était proche du break mais son ballon trouvait le poteau de Greif (85e). Encore en vie malgré tout, l'OL n'arrivait finalement pas à revenir au score et les Merlus s'imposaient donc 1-0 face à un OL bien pâle.
À cause de cette défaite, l’OL reste bloqué à la cinquième place du championnat, avec maintenant cinq points de retard sur le podium. De son côté, le Lorient d’Olivier Pantaloni réalise une très belle opération en gagnant deux places et en prenant surtout cinq longueurs d’avance sur la zone rouge.
13
Articles Recommandés
ICONSPORT_279346_0084
OL

OL : Neuf mois plus tard, le terrible retour de Paulo Fonseca

Mbappe Real Vigo
Liga

Liga : Humilié par Vigo au Bernabéu, le Real laisse filer le Barça

Ligue 1
Ligue 1

L1 : Programme TV et résultats de la 15e journée

Fil Info

23:15
OL : Neuf mois plus tard, le terrible retour de Paulo Fonseca
22:59
Liga : Humilié par Vigo au Bernabéu, le Real laisse filer le Barça
22:42
L1 : Programme TV et résultats de la 15e journée
22:38
Serie A : Le choc et la tête pour Naples contre la Juve
22:30
Maltraité par Luis Enrique, ce joueur du PSG répond
22:08
Le Santos de Neymar est sauvé
22:00
Kevin Danois explose, Auxerre va se faire attaquer
21:40
La soirée vire au cauchemar pour l’OL à Lorient

Derniers commentaires

La France c'est le Sénégal, l'Argentine ne s'arrête jamais

Simple comme bonjour.

La France c'est le Sénégal, l'Argentine ne s'arrête jamais

Ce n'est pas raciste de le dire, c'est raciste de le stigmatiser. Simple comme bonjour.

La France c'est le Sénégal, l'Argentine ne s'arrête jamais

Des ? Va au bout de ta pensée un peu.

L1 : L'OL coule chez les Merlus

On avait 5 mpoints d avance sur le LOSC maintenant c'est l inverse ça va vte au foot avec la V a 3 poin ts

Lorient - OL : les compos (20h45 sur Ligue 1+)

C'est pas Mathis qui lui pose sa semelle sur celui du Lorientais non plus...

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
34151113261313
2
Paris Saint Germain
33151032321220
3
O. Marseille
2915924351520
4
LOSC Lille
2915924291712
5
O. Lyonnais
241573521165
6
Rennes
241566324231
7
Monaco
231572626260
8
Strasbourg
221571725205
9
Toulouse
201555521192
10
Brest
19155462024-4
11
Angers SCO
19155461317-4
12
Nice
17155281927-8
13
Lorient
17154561928-9
14
Paris
16154472126-5
15
Le Havre
15153661321-8
16
Auxerre
12153391121-10
17
Nantes
11152581324-11
18
Metz
111532101534-19

Loading