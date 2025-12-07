L1 : L'OL coule chez les Merlus

15e journée de Ligue 1 :

Stade du Moustoir.

FC Lorient - Olympique Lyonnais : 1-0.

But : Pablo Pagis (39e) pour Lorient.

Expulsion : Maitland-Niles (42e) pour l’OL.

Surpris par le FC Lorient et réduit à 10 pendant la moitié de la rencontre (1-0), l’Olympique Lyonnais tombe de haut et rate l’occasion de suivre les équipes de tête…

Désireux de ramener un bon résultat de son déplacement en Bretagne pour rester au contact du petit peloton de tête, l’OL débutait assez mal son match, mais Greif s’interposait devant Makengo (9e) pour laisser le score à 0-0. À la demi-heure de jeu, Lyon se montrait enfin dangereux avec Satriano, mais Mvogo était décisif (30e), tout comme face à Sulc et De Carvalho (36e) sur une double parade de grande classe. Suite à ces belles situations, la soirée de l’OL allait pourtant virer au cauchemar… Quelques minutes après avoir trouvé le poteau (35e), Pablo Pagis ouvrait effectivement la marque en trompant Greif à bout portant après une passe contrée de Soumano dans la surface lyonnaise (1-0 à la 39e). Puis dans la foulée, Maitland-Niles était logiquement expulsé pour un deuxième carton jaune après une grosse semelle sur Kouassi (42e). Un double coup du sort juste avant la mi-temps qui faisait très mal à l’équipe de Paulo Fonseca.

Lire aussi La soirée vire au cauchemar pour l’OL à Lorient

À 10 contre 11, Lyon essayait tant bien que mal de revenir dans la partie. Bien servi dans la surface de réparation, Tolisso tentait un retourné acrobatique mais Mvogo s’interposait encore (79e). Afonso Moreira tentait aussi sa chance du gauche, mais le gardien suisse était toujours imprenable (84e). En fin de match, Kouassi était proche du break mais son ballon trouvait le poteau de Greif (85e). Encore en vie malgré tout, l' OL n'arrivait finalement pas à revenir au score et les Merlus s'imposaient donc 1-0 face à un OL bien pâle.

À cause de cette défaite, l’OL reste bloqué à la cinquième place du championnat, avec maintenant cinq points de retard sur le podium. De son côté, le Lorient d’Olivier Pantaloni réalise une très belle opération en gagnant deux places et en prenant surtout cinq longueurs d’avance sur la zone rouge.