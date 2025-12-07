ICONSPORT_279351_0053

Le Santos de Neymar est sauvé

Foot Mondial07 déc. , 22:08
parGuillaume Conte
Grâce à une dernière victoire convaincante sur Cruzeiro (3-0), Neymar a assuré son maintien en première division brésilienne. L’ancien joueur du FC Barcelone et du PSG n’a pas été décisif, mais il termine tout de même cette saison en trombe avec cinq buts et une passe décisive sur les quatre derniers matchs du club de Rio de Janeiro. En plus de se sauver, Santos va même chercher une place qualification pour la Copa Sudamericana 2026. 
C'est Flamengo, récent vainqueur de la Copa Libertadores, qui remporte le championnat du Brésil. 
Loading