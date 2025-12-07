Le Santos de Neymar est sauvé

On avait 5 mpoints d avance sur le LOSC maintenant c'est l inverse ça va vte au foot avec la V a 3 poin ts
C'est pas Mathis qui lui pose sa semelle sur celui du Lorientais non plus...
Dans les tribune il voyait mieux les placements des joueurs il pouvait corriger , maintenant sur le banc il peut plus voir le placements des joueurs correctement, vue d en haut on voit mieux le match
Je trouve aussi que ca sentait l'amateurisme cet arbitrage. Mais après c'est un faux problème.
Une honte ce match. AMN qu'il se barre et rapidement.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|34
|15
|11
|1
|3
|26
|13
|13
|33
|15
|10
|3
|2
|32
|12
|20
|29
|15
|9
|2
|4
|35
|15
|20
|29
|15
|9
|2
|4
|29
|17
|12
|24
|15
|7
|3
|5
|21
|16
|5
|24
|15
|6
|6
|3
|24
|23
|1
|23
|15
|7
|2
|6
|26
|26
|0
|22
|15
|7
|1
|7
|25
|20
|5
|20
|15
|5
|5
|5
|21
|19
|2
|19
|15
|5
|4
|6
|20
|24
|-4
|19
|15
|5
|4
|6
|13
|17
|-4
|17
|15
|5
|2
|8
|19
|27
|-8
|17
|15
|4
|5
|6
|19
|28
|-9
|16
|15
|4
|4
|7
|21
|26
|-5
|15
|15
|3
|6
|6
|13
|21
|-8
|12
|15
|3
|3
|9
|11
|21
|-10
|11
|15
|2
|5
|8
|13
|24
|-11
|11
|15
|3
|2
|10
|15
|34
|-19
