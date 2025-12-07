Serie A : Le choc et la tête pour Naples contre la Juve

14e journée de Serie A :

Stade Diego-Armando-Maradona.

Naples - Juventus : 2-1.

Buts : Hojlund (7e, 78e) pour le Napoli ; Yildiz (59e) pour la Juventus.

Grâce à cette victoire, Naples reprend la tête de la Serie A avec un point d’avance sur l’Inter, alors que la Juve est septième à huit longueurs.