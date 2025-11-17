L'OM prépare une offre inouïe pour ce défenseur

Titulaire indiscutable depuis le début de la saison au FC Nantes, Tylel Tati a tapé dans l’oeil du PSG, mais pas uniquement. Le défenseur des Canaris a également retenu l’attention de l’OM.

Les dirigeants de l’Olympique de Marseille l’ont prouvé par le passé, ils sont très attentifs aux jeunes talents de Ligue 1. Le club phocéen a misé ces dernières années sur des joueurs tels que Rongier, Merlin, Traoré ou encore Ounahi et Meïté. Tous ces dossiers n’ont pas été des réussites, mais ils prouvent que l’OM aime recruter les joueurs du championnat de France à fort potentiel. L’été dernier, Medhi Benatia aurait aimé le faire de nouveau avec Matthis Abline.

Les exigences du FC Nantes étaient toutefois bien trop élevées aux yeux de la direction marseillaise, laquelle a préféré passer son tour. Les relations ne sont pas idylliques entre l’OM et les Canaris, ce qui n’empêche pas le club phocéen de continuer à suivre de près les prestations des joueurs nantais à fort potentiel. C’est ainsi que selon le site Foot Marseillais, après Matthis Abline, un autre joueur évoluant cette saison sous les ordres de Luis Castro a tapé dans l’oeil de la direction olympienne.

Il s’agit sans surprise de Tylel Tati, suivi par le PSG mais également par le FC Barcelone après son excellent début de saison à Nantes, où il s’impose comme un titulaire à seulement 17 ans. Le défenseur central nantais pourrait faire l’objet d’une offre de l’OM l’été prochain selon le média, qui explique que cette possible proposition olympienne pourrait aussi inclure Matthis Abline. Et pour cause, à la surprise générale, Medhi Benatia envisagerait de formuler une offre sous forme d’un package pour Tylel Tati et Matthis Abline.

L'OM adore Tati et Abline