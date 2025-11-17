ICONSPORT_276572_0088

L'OM prépare une offre inouïe pour ce défenseur

OM17 nov. , 12:20
parCorentin Facy
1
Titulaire indiscutable depuis le début de la saison au FC Nantes, Tylel Tati a tapé dans l’oeil du PSG, mais pas uniquement. Le défenseur des Canaris a également retenu l’attention de l’OM.
Les dirigeants de l’Olympique de Marseille l’ont prouvé par le passé, ils sont très attentifs aux jeunes talents de Ligue 1. Le club phocéen a misé ces dernières années sur des joueurs tels que Rongier, Merlin, Traoré ou encore Ounahi et Meïté. Tous ces dossiers n’ont pas été des réussites, mais ils prouvent que l’OM aime recruter les joueurs du championnat de France à fort potentiel. L’été dernier, Medhi Benatia aurait aimé le faire de nouveau avec Matthis Abline.
Les exigences du FC Nantes étaient toutefois bien trop élevées aux yeux de la direction marseillaise, laquelle a préféré passer son tour. Les relations ne sont pas idylliques entre l’OM et les Canaris, ce qui n’empêche pas le club phocéen de continuer à suivre de près les prestations des joueurs nantais à fort potentiel. C’est ainsi que selon le site Foot Marseillais, après Matthis Abline, un autre joueur évoluant cette saison sous les ordres de Luis Castro a tapé dans l’oeil de la direction olympienne.
Il s’agit sans surprise de Tylel Tati, suivi par le PSG mais également par le FC Barcelone après son excellent début de saison à Nantes, où il s’impose comme un titulaire à seulement 17 ans. Le défenseur central nantais pourrait faire l’objet d’une offre de l’OM l’été prochain selon le média, qui explique que cette possible proposition olympienne pourrait aussi inclure Matthis Abline. Et pour cause, à la surprise générale, Medhi Benatia envisagerait de formuler une offre sous forme d’un package pour Tylel Tati et Matthis Abline.

L'OM adore Tati et Abline

Nantes n’est pas opposé à l’idée de perdre les deux joueurs en même temps, à condition toutefois de s’y retrouver financièrement. Un prix estimé à 50 millions d’euros est évoqué par le média pour s’offrir à la fois Tati et Abline. L’OM sera-t-il prêt à payer une telle somme ? Difficile d’y croire au vu des derniers investissements du club phocéen, qui préfère généralement se limiter à des transferts compris aux alentours des 15 millions d’euros (sauf exception). Ce dossier sera en tout cas à suivre près alors que récemment, les relations entre Marseille et Nantes ont été glaciales en période de mercato.
1
Articles Recommandés
deux matchs a 500 metres de distance c est la magie de la coupe coupe de france 1 385660
Coupe de France

Coupe de France : Le programme complet du 8e tour

ICONSPORT_275409_0152
PSG

PSG : Zabarnyi provoque un inévitable départ

ICONSPORT_037344_0002
Info

Le quotidien L'Equipe en pleine crise

ICONSPORT_276526_0040
OM

OM : De Zerbi ne le calcule pas, il claque la porte en janvier

Fil Info

15:20
Coupe de France : Le programme complet du 8e tour
15:20
PSG : Zabarnyi provoque un inévitable départ
15:00
Le quotidien L'Equipe en pleine crise
14:30
OM : De Zerbi ne le calcule pas, il claque la porte en janvier
14:00
Manchester United signe un chèque historique pour Vinicius
13:40
60 millions d’euros, Barcelone nargue le PSG
13:20
Ce journaliste de L'Equipe du Soir déteste l'OL, Lyon se révolte
13:00
Lens : Pierre Sage rend dingue le Bayern Munich
12:40
OL : Tagliafico confirme un départ possible

Derniers commentaires

OL : Tagliafico confirme un départ possible

avait il. des offres et il a privilegié l OL, ou n a til pas eu le bon club et il est revenu la queue entre les jambes? simple question

Ce journaliste de L'Equipe du Soir déteste l'OL, Lyon se révolte

Akliouche est un bon joueur ,mais bon c'était l’Azerbaijan en face. Quand tu te remémore le but de Chéri contre l'Espagne c'est un autre niveau quand même !

Ce journaliste de L'Equipe du Soir déteste l'OL, Lyon se révolte

ce type est vraiment nul.... il chie sur tout le monde en permanence. Avec sa t^te de psychopathe, et qd il pete des plombs devient a gerber

Le quotidien L'Equipe en pleine crise

Un journal doit évoluer s'il ne veut pas mourir. Je ne suis pas assez bien placé pour juger l'évolution proposé par la direction, mais comme souvent les journalistes sont contre chaque évolution même si c'est pour sauver leur vu journal... Et si le journal coule ilq diront que c'est la faute de la direction qui n'a rien fait...

PSG : 120 ME pour Julian Alvarez, accord total

Très bon joueur, généreux dans l'effort.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
2712831241113
2
O. Marseille
2512813281117
3
Lens
2512813211110
4
Strasbourg
221271424168
5
LOSC Lille
201262423158
6
Monaco
201262424213
7
O. Lyonnais
201262418153
8
Rennes
181246219172
9
Nice
17125251718-1
10
Toulouse
161244418162
11
Paris
14124261821-3
12
Le Havre
14123541317-4
13
Angers SCO
13123451015-5
14
Metz
11123271227-15
15
Brest
10122461421-7
16
Nantes
10122461118-7
17
Lorient
10122461426-12
18
Auxerre
712219719-12

Loading