Lepenant veut partir, un club de Ligue 1 contacte Nantes

Le FC Nantes cherche à boucler plusieurs départs et Johann Lepenant est annoncé partant dans les prochaines semaines. L'ancien joueur de l'OL dispose d'ailleurs d'une belle cote en Ligue 1.

Nantes , l'été sera synonyme de reconstruction après la relégation du club en Ligue 2 il y a quelques semaines. De nombreux changements sont attendus du côté de la Beaujoire. Parmi les joueurs susceptibles de quitter le club figure Johann Lepenant. Le milieu de terrain souhaite continuer à évoluer au plus haut niveau et le FC Nantes a besoin de générer des liquidités pour préparer l'avenir. En Ligue 1, l'ancien Lyonnais ne manque pas de prétendants, et un club est déjà passé à l'action.

Lepenant, Lorient est chaud bouillant

Foot Mercato, le FC Lorient est en effet intéressé par le recrutement de Johann Lepenant cet été. Les Merlus ont même déjà pris contact avec le joueur afin de connaître ses intentions. Il faudra désormais trouver un accord avec le FC Nantes, qui réclamerait près de 7 millions d'euros pour laisser partir son milieu de terrain. À 23 ans, le natif de Granville pourrait ainsi rebondir dans une équipe joueuse, ambitieuse et désireuse de confirmer sa place en Ligue 1 la saison prochaine. Selon les informations de, le FC Lorient est en effet intéressé par le recrutement de Johann Lepenant cet été. Les Merlus ont même déjà pris contact avec le joueur afin de connaître ses intentions. Il faudra désormais trouver un accord avec le FC Nantes, qui réclamerait près de 7 millions d'euros pour laisser partir son milieu de terrain. À 23 ans, le natif de Granville pourrait ainsi rebondir dans une équipe joueuse, ambitieuse et désireuse de confirmer sa place en Ligue 1 la saison prochaine.

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De son côté, le FC Nantes devra faire les bons choix avant le début de son aventure en Ligue 2. La concurrence s'annonce féroce dans la course à la remontée et le club sait que certains sacrifices seront nécessaires dans les prochaines semaines pour renflouer ses caisses. Michel Der Zakarian ne manquera pas de travail pour bâtir une équipe compétitive et redonner de l'élan à une institution en quête de renouveau. Le clan Kita est particulièrement mis sous pression par des fans et observateurs nantais qui veulent de nouveau prendre du plaisir en suivant le FC Nantes.