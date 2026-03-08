ICONSPORT_361224_0019

Le point lunaire sur la situation au FC Nantes

FC Nantes08 mars , 16:00
parNathan Hanini
0
Dans le derby face au SCO d'Angers, le FC Nantes a subi ce samedi sa 16e défaite de la saison. Les Canaris comptent désormais sept points de retard sur l'OGC Nice, premier club non relégable. Ahmed Kantari ne trouve pas les solutions depuis son arrivée. Pourtant, l’ancien entraîneur de Valenciennes va poursuivre son aventure.
Le temps file et le FC Nantes se rapproche d’une troisième relégation après celles de 2007 et 2009. Les Canaris ont été à nouveau battus ce samedi par Angers (1-0). L’octuple champion de France ne montre plus grand-chose sur les pelouses de Ligue 1 chaque semaine et son destin s’assombrit. Avec deux points de retard sur l’AJ Auxerre, Nantes peut encore croire à une place de barragiste. Le destin du club a été confié à Ahmed Kantari à la mi-saison après le licenciement de Luis Castro. L’ancien adjoint d’Antoine Kombouaré a dirigé ce samedi sa dixième partition sur le banc nantais pour une huitième défaite. Son avenir n’est tout de même pas scellé.

Kantari, bilan famélique, mais avenir garanti ?

Si le bilan de l’ancien entraîneur de Valenciennes se rapproche de celui de Raymond Domenech (0,57 pt/match contre 0,60 pour Kantari) sa place n’est pas encore menacée. Selon Emmanuel Merceron, Franck Kita ne veut pas encore trancher concernant l’avenir de son technicien. Le directeur sportif et fils de Waldemar Kita espère un maintien miraculeux du club dont il en ressortirait grandi. Se séparer d’Ahmed Kantari obligerait Franck Kita à reconnaître son erreur et à « sans doute perdre les pleins pouvoirs ou pire se voir indiquer la sortie par un Waldemar usé », précise Emmanuel Merceron.
La situation reste difficile du côté de la Jonelière et le maintien du FC Nantes devient de plus en plus hypothétique. Cependant, Ahmed Kantari a donc une petite chance de finir la saison malgré un bilan famélique. Le FC Nantes ne jouera pas le week-end prochain après le report de son match au Parc face au PSG à la semaine du 20 avril.

0
Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57251834542232
2
Lens
56251825482127
3
O. Marseille
46251447523319
4
O. Lyonnais
45241437392613
5
Monaco
4025124943376
6
LOSC Lille
4024124837316
7
Rennes
4024117638353
8
Strasbourg
3625106940319
9
Brest
33249693234-2
10
Lorient
33248973438-4
11
Angers SCO
322595112330-7
12
Toulouse
3125871033294
13
Le Havre
262468102030-10
14
Paris
262468102840-12
15
Nice
242466123044-14
16
Auxerre
192547141935-16
17
Nantes
172545162242-20
18
Metz
132534182256-34

