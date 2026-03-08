Le point lunaire sur la situation au FC Nantes

Dans le derby face au SCO d'Angers, le FC Nantes a subi ce samedi sa 16e défaite de la saison. Les Canaris comptent désormais sept points de retard sur l'OGC Nice, premier club non relégable. Ahmed Kantari ne trouve pas les solutions depuis son arrivée. Pourtant, l’ancien entraîneur de Valenciennes va poursuivre son aventure.

Le temps file et le FC Nantes se rapproche d’une troisième relégation après celles de 2007 et 2009. Les Canaris ont été à nouveau battus ce samedi par Angers (1-0). L’octuple champion de France ne montre plus grand-chose sur les pelouses de Ligue 1 chaque semaine et son destin s’assombrit. Avec deux points de retard sur l’AJ Auxerre, Nantes peut encore croire à une place de barragiste. Le destin du club a été confié à Ahmed Kantari à la mi-saison après le licenciement de Luis Castro. L’ancien adjoint d’Antoine Kombouaré a dirigé ce samedi sa dixième partition sur le banc nantais pour une huitième défaite. Son avenir n’est tout de même pas scellé.

Kantari, bilan famélique, mais avenir garanti ?

Si le bilan de l’ancien entraîneur de Valenciennes se rapproche de celui de Raymond Domenech (0,57 pt/match contre 0,60 pour Kantari) sa place n’est pas encore menacée. Selon Emmanuel Merceron, Franck Kita ne veut pas encore trancher concernant l’avenir de son technicien. Le directeur sportif et fils de Waldemar Kita espère un maintien miraculeux du club dont il en ressortirait grandi. Se séparer d’Ahmed Kantari obligerait Franck Kita à reconnaître son erreur et à « sans doute perdre les pleins pouvoirs ou pire se voir indiquer la sortie par un Waldemar usé », précise Emmanuel Merceron.

La situation reste difficile du côté de la Jonelière et le maintien du FC Nantes devient de plus en plus hypothétique. Cependant, Ahmed Kantari a donc une petite chance de finir la saison malgré un bilan famélique. Le FC Nantes ne jouera pas le week-end prochain après le report de son match au Parc face au PSG à la semaine du 20 avril.