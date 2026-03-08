Le point lunaire sur la situation au FC Nantes

Totalement d accord
Sage meilleur entraîneur de L1
Quand a ton équipe je n ai même pas envie de savoir ce qu elle a fait en LDC . tellement elle a été ridicule . je ne parle même pas de la ligue 1 et de la coupe de France
🍌
Kl revanche vous avez gagné 1 finale contre tte attente car vous étiez pas favori et vous vous êtes crues plus ke vous l'étiez é Chelsea vous a remis à votre place c tt é cette prouve la strict vérité de votre vrai niveau car vous avez eu la mansuétude de l'arbitrage contre Monaco aller kom retour
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|57
|25
|18
|3
|4
|54
|22
|32
|56
|25
|18
|2
|5
|48
|21
|27
|46
|25
|14
|4
|7
|52
|33
|19
|45
|24
|14
|3
|7
|39
|26
|13
|40
|25
|12
|4
|9
|43
|37
|6
|40
|24
|12
|4
|8
|37
|31
|6
|40
|24
|11
|7
|6
|38
|35
|3
|36
|25
|10
|6
|9
|40
|31
|9
|33
|24
|9
|6
|9
|32
|34
|-2
|33
|24
|8
|9
|7
|34
|38
|-4
|32
|25
|9
|5
|11
|23
|30
|-7
|31
|25
|8
|7
|10
|33
|29
|4
|26
|24
|6
|8
|10
|20
|30
|-10
|26
|24
|6
|8
|10
|28
|40
|-12
|24
|24
|6
|6
|12
|30
|44
|-14
|19
|25
|4
|7
|14
|19
|35
|-16
|17
|25
|4
|5
|16
|22
|42
|-20
|13
|25
|3
|4
|18
|22
|56
|-34
Loading
Toujours pas de communiqué du @FCNantes sur le départ de Kantari. 2 choix pour Franck Kita : - Garder Kantari, aller en L2 mais garder les pleins pouvoirs du club. (ou espérer un maintien miraculeux avec lui et sortir grandi, mais bon vues les capacités montrées par AK2, c'est le