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Laurent Guyot

Le FC Nantes en Ligue 2, son entraineur est trouvé

FC Nantes20 avr. , 20:30
parHadrien Rivayrand
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Le FC Nantes devrait évoluer en Ligue 2 la saison prochaine, et la direction des Canaris veut déjà anticiper en plaçant ses pions pour recruter un nouvel entraîneur. Les Nantais pourraient trouver la perle rare du côté d’Annecy.
Les hommes de Vahid Halilhodžić n’ont pu faire mieux qu’un match nul face au Stade Brestois ce dimanche à la Beaujoire. Résultat : le club nantais anticipe déjà sa descente en Ligue 2. Un petit cataclysme pour l’institution nantaise et pour le football français.
Il faudra de toute façon repartir sur de nouvelles bases la saison prochaine. Peu de chances que Vahid Halilhodžić continue l’aventure, surtout qu'il devrait être suspendu pour le reste de la saison. Le FC Nantes préférerait lancer un nouveau cycle avec un entraîneur jeune, encore plein d’ambition et qui a tout à prouver. Et les Canaris pourraient bien trouver leur bonheur du côté d’Annecy.

Nantes à fond sur un ancien ? 

Selon les dernières informations du Courrier de l’Ouest, le FC Nantes 'est en effet bien venu aux renseignements pour Laurent Guyot, actuel coach d’Annecy en Ligue 2 et ancien joueur ainsi que formateur du club nantais.
L’entraîneur fait du très bon travail avec le club haut-savoyard. Il connaît parfaitement les exigences du championnat et pourrait donc aider grandement le FC Nantes à rebondir rapidement.
Rien n’est encore fait, mais les octuples champions de France réfléchissent déjà à l’après-Ligue 1. Tout n’est pas perdu, même si les espoirs de maintien restent très minces.

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Mercredi, les Canaris seront en déplacement sur la pelouse du Parc des Princes pour y défier le PSG en Ligue 1. Un PSG qui sera certainement revanchard après sa défaite de ce dimanche face à l'OL suite à un match franchement raté. Après le Paris Saint-Germain, Nantes aura encore à jouer face à Rennes, l'OM, le RC Lens et Toulouse. Pas une mince affaire au vu des adversaires à venir.
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Doucement les basses,l’imagination est une chose et la réalité en est une autre,il ne faut pas s’emballer,je regarde les matchs de city et on sait qu’il est capable d’exploits,c’est déjà remarquable mais si PEP le sort c’est qu’il a ses raisons,donc peut et doit faire plus.

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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63282035622537
2
Lens
62292027572928
3
LOSC Lille
54301668493415
4
O. Lyonnais
54301668453015
5
Rennes
53301587524111
6
O. Marseille
523016410584018
7
Monaco
50301551052457
8
Strasbourg
43291271046379
9
Lorient
4130101194044-4
10
Paris
3830911104046-6
11
Toulouse
3730107134142-1
12
Brest
3729107123844-6
13
Angers SCO
343097142640-14
14
Le Havre
3030612122538-13
15
Nice
293078153456-22
16
Auxerre
2530510152539-14
17
Nantes
202948172546-21
18
Metz
153036212766-39

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