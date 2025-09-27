L1 : Les erreurs s’accumulent, Nantes dézingue l’arbitrage

On a prit la première place c est le principal.
Certes, cela dit chaque point compte et terminer dans le top 8 peut bien faciliter la suite de la compét.
Vraiment pénible on mange encore notre pain noir ...positif : la trêve arrive et donnera l'occasion à certains de se refaire une santé
Toujours des gens pour sombrer dans l'excés pour faire du clic. Il est certes audacieux et a du potentiel, sinon Lucho ne l'aurait pas appelé ni fait rentrer, mais il est tout neuf il a du boulot à accomplir avant de s'enflammer. Laissons Luis s'occuper de lui et éventuellement lui donner plus de temps en pros, ce qui n'est pas souhaitable à court terme sinon ca signifique qu'on subit toujours l'hécatombe.
Au rythme des blessures on risque bien d'être champions avec l'équipe B ou C comme disent nos détracteurs 😅
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|15
|6
|5
|0
|1
|8
|12
|4
|12
|5
|4
|0
|1
|4
|7
|3
|12
|6
|4
|0
|2
|7
|12
|5
|12
|6
|4
|0
|2
|4
|14
|10
|12
|6
|4
|0
|2
|2
|9
|7
|10
|5
|3
|1
|1
|5
|13
|8
|9
|5
|3
|0
|2
|3
|8
|5
|8
|5
|2
|2
|1
|-1
|7
|8
|7
|6
|2
|1
|3
|-2
|9
|11
|7
|6
|2
|1
|3
|-5
|9
|14
|6
|5
|2
|0
|3
|-3
|9
|12
|6
|5
|2
|0
|3
|-3
|6
|9
|6
|6
|2
|0
|4
|-4
|4
|8
|5
|5
|1
|2
|2
|-1
|3
|4
|5
|6
|1
|2
|3
|-2
|5
|7
|4
|5
|1
|1
|3
|-2
|9
|11
|4
|5
|1
|1
|3
|-2
|6
|8
|1
|5
|0
|1
|4
|-8
|5
|13
Loading
𝗙𝗶𝗻 𝗱𝘂 𝗺𝗮𝘁𝗰𝗵. Nos Jaune et Vert auront mené à deux reprises mais doivent se contenter d’un point au Stadium. ﹅ 𝟮-𝟮 #tfcfcn