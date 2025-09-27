L1 : Les erreurs s’accumulent, Nantes dézingue l’arbitrage

Le FC Nantes est reparti de Toulouse avec un match nul ce samedi (2-2) mais au vu de la physionomie du match, les Canaris espéraient mieux d’autant qu’ils enragent contre l’arbitrage.

Rien n’est facile pour le FC Nantes en ce début de saison et même lorsqu’une victoire leur tend les bras, tout est très fragile. L’équipe de Luis Castro s’en est aperçue ce samedi face à Toulouse. Devant au score à deux reprises, Nantes a finalement concédé le match nul face au TFC (2-2). Après la rencontre, l’entraîneur nantais Luis Castro a félicité ses joueurs pour leur prestation. Mais l’ancien coach de Dunkerque a aussi pointé du doigt un arbitrage qui tourne trop souvent en défaveur de son équipe à ses yeux depuis le début de la saison.

« Vous êtes la presse. Et j’espère que vous regardez. La semaine dernière, Auxerre a pris un rouge juste parce qu’un gars a légèrement touché un joueur dans le dos. J’espère que vous avez vu ce qui s’est passé ce soir entre Anthony Lopes et Donnum quand ils prennent un carton jaune » a pesté le coach du FC Nantes dans des propos relayés par RMC avant de conclure. « On a besoin de revoir les images de la télé. Vous êtes la presse. Regardez ! Et après vous me donnerez votre opinion. Ce n’est pas le premier match durant lequel le petit détail est un peu différent. Je n’aime pas parler d’arbitrage mais quand ça se passe plus qu’une fois, c’est normal de faire des réflexions. Si c’est une erreur de chaque côté, ça passe. Mais dans les mêmes situations, tu devrais avoir la même décision pour les deux équipes » enrage Luis Castro, très énervé par l’arbitrage Benoît Millot ce samedi à l’occasion du match entre Nantes et le TFC.