ICONSPORT_272071_0009
Luis Castro

L1 : Les erreurs s’accumulent, Nantes dézingue l’arbitrage

FC Nantes27 sept. , 23:40
parCorentin Facy
0
Le FC Nantes est reparti de Toulouse avec un match nul ce samedi (2-2) mais au vu de la physionomie du match, les Canaris espéraient mieux d’autant qu’ils enragent contre l’arbitrage.
Rien n’est facile pour le FC Nantes en ce début de saison et même lorsqu’une victoire leur tend les bras, tout est très fragile. L’équipe de Luis Castro s’en est aperçue ce samedi face à Toulouse. Devant au score à deux reprises, Nantes a finalement concédé le match nul face au TFC (2-2). Après la rencontre, l’entraîneur nantais Luis Castro a félicité ses joueurs pour leur prestation. Mais l’ancien coach de Dunkerque a aussi pointé du doigt un arbitrage qui tourne trop souvent en défaveur de son équipe à ses yeux depuis le début de la saison.
« Vous êtes la presse. Et j’espère que vous regardez. La semaine dernière, Auxerre a pris un rouge juste parce qu’un gars a légèrement touché un joueur dans le dos. J’espère que vous avez vu ce qui s’est passé ce soir entre Anthony Lopes et Donnum quand ils prennent un carton jaune » a pesté le coach du FC Nantes dans des propos relayés par RMC avant de conclure. « On a besoin de revoir les images de la télé. Vous êtes la presse. Regardez ! Et après vous me donnerez votre opinion. Ce n’est pas le premier match durant lequel le petit détail est un peu différent. Je n’aime pas parler d’arbitrage mais quand ça se passe plus qu’une fois, c’est normal de faire des réflexions. Si c’est une erreur de chaque côté, ça passe. Mais dans les mêmes situations, tu devrais avoir la même décision pour les deux équipes » enrage Luis Castro, très énervé par l’arbitrage Benoît Millot ce samedi à l’occasion du match entre Nantes et le TFC.

Ligue 1

27 septembre 2025 à 19:00
Toulouse
Gboho47'Dønnum68'
2
2
Match terminé
Nantes
Lahdo45'Leroux61'
Chronologie
Composition
Statistiques
Remplacement
89
ENTRE
Y. El-Arabi
NantesNantes
SORT
M. Abline
NantesNantes
Remplacement
86
ENTRE
N. Edjouma
ToulouseToulouse
SORT
D. Sidibé
ToulouseToulouse
Remplacement
84
ENTRE
H. Kwon
NantesNantes
SORT
J. Lepenant
NantesNantes
Carton jaune
80
L. Leroux
NantesNantes
Voir Les Détails Complets Du Match
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_270989_0107
PSG

PSG : Quentin Ndjantou bluffe déjà tout Paris

Ligue 1 logo
Ligue 1

L1 : Programme TV et résultats de la 6e journée

ICONSPORT_272084_0104
Ligue 1

L1 : Le PSG gère à sa main Auxerre

ICONSPORT_271688_0010
ASSE

ASSE : Stassin à Lens, la réponse foudroyante

Fil Info

23:20
PSG : Quentin Ndjantou bluffe déjà tout Paris
23:03
L1 : Programme TV et résultats de la 6e journée
23:02
L1 : Le PSG gère à sa main Auxerre
23:00
ASSE : Stassin à Lens, la réponse foudroyante
22:30
OM : Le Real Madrid a réveillé un monstre
22:00
Satriano dans le dur, l'OL fait un aveu
21:59
L2 : Programme TV et résultats de la 8e journée
21:58
PSG : Alerte pour Kvaratskhelia, l'hécatombe continue
21:58
L2 : Guingamp climatise l'ASSE dans son Chaudron

Derniers commentaires

PSG : Alerte pour Kvaratskhelia, l'hécatombe continue

On a prit la première place c est le principal.

PSG : Alerte pour Kvaratskhelia, l'hécatombe continue

Certes, cela dit chaque point compte et terminer dans le top 8 peut bien faciliter la suite de la compét.

PSG : Alerte pour Kvaratskhelia, l'hécatombe continue

Vraiment pénible on mange encore notre pain noir ...positif : la trêve arrive et donnera l'occasion à certains de se refaire une santé

PSG : Quentin Ndjantou bluffe déjà tout Paris

Toujours des gens pour sombrer dans l'excés pour faire du clic. Il est certes audacieux et a du potentiel, sinon Lucho ne l'aurait pas appelé ni fait rentrer, mais il est tout neuf il a du boulot à accomplir avant de s'enflammer. Laissons Luis s'occuper de lui et éventuellement lui donner plus de temps en pros, ce qui n'est pas souhaitable à court terme sinon ca signifique qu'on subit toujours l'hécatombe.

L1 : Le PSG gère à sa main Auxerre

Au rythme des blessures on risque bien d'être champions avec l'équipe B ou C comme disent nos détracteurs 😅

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1565018124
2
O. Lyonnais
125401473
3
O. Marseille
1264027125
4
Monaco
12640241410
5
Strasbourg
126402297
6
LOSC Lille
1053115138
7
Lens
95302385
8
Rennes
85221-178
9
Toulouse
76213-2911
10
Lorient
76213-5914
11
Paris
65203-3912
12
Nice
65203-369
13
Auxerre
66204-448
14
Angers SCO
55122-134
15
Nantes
56123-257
16
Brest
45113-2911
17
Le Havre
45113-268
18
Metz
15014-8513

Loading