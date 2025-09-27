L1 : Toulouse et Nantes régalent mais ne gagnent pas

Stadium

Toulouse-Nantes 2-2

Buts : Gboho (47e), Donnum (68e sur pen.) pour Toulouse ; Lahdo (45e+4), Leroux (61e) pour Nantes

Avec 6 et 4 points au coup d'envoi, Toulouse et Nantes auraient été inspirés de gagner ce match. Le TFC s'en donnait les moyens en dominant les débats mais le déchet technique toulousain était trop important pour conclure. Nantes prenait l'avantage contre le cours du jeu. Les Canaris s'y prenaient à 4 pour tromper Restes et c'est le Suédois Lahdo qui avait le dernier mot. Remplaçant au coup d'envoi, Gboho entrait à la pause et égalisait dès le retour des vestiaires après un service en profondeur de Donnum.

Mais, Nantes était très efficace ce soir et reprenait les devants via une tête de Leroux sur corner. Le match était toujours plus spectaculaire. Amian infligeait une semelle à Kamanzi dans la surface nantaise. Donnum convertissait le penalty. On en restait finalement à 2-2 malgré une dernière situation chaude de Guirassy pour le FCN dans les arrêts de jeu. Nantes sort de la zone rouge et remonte à la 15e place (5 points). Toulouse est 9e (7 points).