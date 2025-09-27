ICONSPORT_272071_0102

L1 : Toulouse et Nantes régalent mais ne gagnent pas

Ligue 127 sept. , 20:58
parMehdi Lunay
0
6e journée de Ligue 1 :
Stadium
Toulouse-Nantes 2-2
Buts : Gboho (47e), Donnum (68e sur pen.) pour Toulouse ; Lahdo (45e+4), Leroux (61e) pour Nantes
Avec 6 et 4 points au coup d'envoi, Toulouse et Nantes auraient été inspirés de gagner ce match. Le TFC s'en donnait les moyens en dominant les débats mais le déchet technique toulousain était trop important pour conclure. Nantes prenait l'avantage contre le cours du jeu. Les Canaris s'y prenaient à 4 pour tromper Restes et c'est le Suédois Lahdo qui avait le dernier mot. Remplaçant au coup d'envoi, Gboho entrait à la pause et égalisait dès le retour des vestiaires après un service en profondeur de Donnum.
Mais, Nantes était très efficace ce soir et reprenait les devants via une tête de Leroux sur corner. Le match était toujours plus spectaculaire. Amian infligeait une semelle à Kamanzi dans la surface nantaise. Donnum convertissait le penalty. On en restait finalement à 2-2 malgré une dernière situation chaude de Guirassy pour le FCN dans les arrêts de jeu. Nantes sort de la zone rouge et remonte à la 15e place (5 points). Toulouse est 9e (7 points).

Ligue 1

27 septembre 2025 à 19:00
Toulouse
Gboho47'Dønnum68'
2
2
Match terminé
Nantes
Lahdo45'Leroux61'
Chronologie
Composition
Statistiques
Remplacement
89
ENTRE
Y. El-Arabi
NantesNantes
SORT
M. Abline
NantesNantes
Remplacement
86
ENTRE
N. Edjouma
ToulouseToulouse
SORT
D. Sidibé
ToulouseToulouse
Remplacement
84
ENTRE
H. Kwon
NantesNantes
SORT
J. Lepenant
NantesNantes
Carton jaune
80
L. Leroux
NantesNantes
Voir Les Détails Complets Du Match
0
Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1565018124
2
O. Lyonnais
125401473
3
O. Marseille
1264027125
4
Monaco
12640241410
5
Strasbourg
126402297
6
LOSC Lille
1053115138
7
Lens
95302385
8
Rennes
85221-178
9
Toulouse
76213-2911
10
Lorient
76213-5914
11
Paris
65203-3912
12
Nice
65203-369
13
Auxerre
66204-448
14
Angers SCO
55122-134
15
Nantes
56123-257
16
Brest
45113-2911
17
Le Havre
45113-268
18
Metz
15014-8513

Loading