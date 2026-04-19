L1 : Le rouge « honteux » qui fait descendre Nantes

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Tu es pas tout seul dans ta tête toi^^ Tu viens de dire que tout seul Endrick allait avoir du mal.... il faut changer ton traitement
Pas de sale ricain dans les 5 premiers !!!
🤣🤣🤣🤣🤣
Il est pas sur la feuille de match abruti!!! C'est toi qui devrait être suivi par un psy... pas possible d être aussi débile
Et alors ? Les autres... ce sont des peintres ? D'ailleurs... Endrick risque de faire un gros match ce soir.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|63
|27
|20
|3
|4
|61
|23
|38
|62
|29
|20
|2
|7
|57
|29
|28
|54
|30
|16
|6
|8
|49
|34
|15
|53
|30
|15
|8
|7
|52
|41
|11
|52
|30
|16
|4
|10
|58
|40
|18
|51
|29
|15
|6
|8
|43
|29
|14
|50
|30
|15
|5
|10
|52
|45
|7
|43
|29
|12
|7
|10
|46
|37
|9
|41
|30
|10
|11
|9
|40
|44
|-4
|38
|30
|9
|11
|10
|40
|46
|-6
|37
|30
|10
|7
|13
|41
|42
|-1
|37
|29
|10
|7
|12
|38
|44
|-6
|34
|30
|9
|7
|14
|26
|40
|-14
|30
|30
|6
|12
|12
|25
|38
|-13
|29
|30
|7
|8
|15
|34
|56
|-22
|25
|30
|5
|10
|15
|25
|39
|-14
|20
|29
|4
|8
|17
|25
|46
|-21
|15
|30
|3
|6
|21
|27
|66
|-39
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Honteux, le ballon est perdu dans tous les cas et termine sur Lopes. Scandaleux ce rouge. #FCNantes
Le rouge de Nantes c'est encore totalement anti foot, le mec fait un contrôle à 700 mètres , jamais il peut avoir le ballon, comment tu veux aimer les arbitres sérieux !
Mais c’est complètement lunaire le rouge pour Nantes. Je n’arrive même pas à me réjouir pour nous tant c’est lunaire ??
Le rouge à Nantes est honteux