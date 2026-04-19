L1 : Le rouge « honteux » qui fait descendre Nantes

Nantes est quasiment en Ligue 2 après son nul à domicile contre Brest, dans un match qu'il avait en mains jusqu'à un carton rouge assez surprenant.

Nantes pouvait encore croire au maintien en cas de bon résultat face à Brest, mais les Canaris vont devoir se contenter d’un nul 1-1. Le FCN avait pourtant fait le plus difficile en ouvrant le score, tandis que Brest était totalement inoffensif. Mais sur une situation en début de seconde période, tout allait être bouleversé. Dehmaine Tabibou faisait une faute légère mais réelle sur un ballon où il était dépassé. M. Paradis lui donnait un carton jaune qui semblait logique mais il était appelé par la VAR pour transformer ce jaune en rouge.

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Une décision qui a eu le don de faire hurler la Beaujoire et Vahid Halilhodzic qui a aussi été expulsé dans la foulée. L’entraineur bosnien était pas loin de bousculer le quatrième arbitre tant ce carton rouge direct parait disproportionné puisque le ballon allait tout droit vers Anthony Lopes et empêchait toute action de but dangereuse. De quoi provoquer de nombreuses réactions d’indignation, où même les supporters des rivaux que sont Auxerre ou Brest s’étonnaient de cette décision.

C'est en tout cas quasiment fini pour les Canaris, qui comptent 5 points de retard sur Auxerre à cinq journées de la fin, dont un contre le PSG à disputer.