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L1 : Le rouge « honteux » qui fait descendre Nantes

FC Nantes19 avr. , 19:25
parGuillaume Conte
2
Nantes est quasiment en Ligue 2 après son nul à domicile contre Brest, dans un match qu'il avait en mains jusqu'à un carton rouge assez surprenant.
Nantes pouvait encore croire au maintien en cas de bon résultat face à Brest, mais les Canaris vont devoir se contenter d’un nul 1-1. Le FCN avait pourtant fait le plus difficile en ouvrant le score, tandis que Brest était totalement inoffensif. Mais sur une situation en début de seconde période, tout allait être bouleversé. Dehmaine Tabibou faisait une faute légère mais réelle sur un ballon où il était dépassé. M. Paradis lui donnait un carton jaune qui semblait logique mais il était appelé par la VAR pour transformer ce jaune en rouge.

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Une décision qui a eu le don de faire hurler la Beaujoire et Vahid Halilhodzic qui a aussi été expulsé dans la foulée. L’entraineur bosnien était pas loin de bousculer le quatrième arbitre tant ce carton rouge direct parait disproportionné puisque le ballon allait tout droit vers Anthony Lopes et empêchait toute action de but dangereuse. De quoi provoquer de nombreuses réactions d’indignation, où même les supporters des rivaux que sont Auxerre ou Brest s’étonnaient de cette décision.
C'est en tout cas quasiment fini pour les Canaris, qui comptent 5 points de retard sur Auxerre à cinq journées de la fin, dont un contre le PSG à disputer.
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Tu es pas tout seul dans ta tête toi^^ Tu viens de dire que tout seul Endrick allait avoir du mal.... il faut changer ton traitement

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Pas de sale ricain dans les 5 premiers !!!

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🤣🤣🤣🤣🤣

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Il est pas sur la feuille de match abruti!!! C'est toi qui devrait être suivi par un psy... pas possible d être aussi débile

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Et alors ? Les autres... ce sont des peintres ? D'ailleurs... Endrick risque de faire un gros match ce soir.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63272034612338
2
Lens
62292027572928
3
LOSC Lille
54301668493415
4
Rennes
53301587524111
5
O. Marseille
523016410584018
6
O. Lyonnais
51291568432914
7
Monaco
50301551052457
8
Strasbourg
43291271046379
9
Lorient
4130101194044-4
10
Paris
3830911104046-6
11
Toulouse
3730107134142-1
12
Brest
3729107123844-6
13
Angers SCO
343097142640-14
14
Le Havre
3030612122538-13
15
Nice
293078153456-22
16
Auxerre
2530510152539-14
17
Nantes
202948172546-21
18
Metz
153036212766-39

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