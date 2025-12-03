Accord avec Lens, Nantes lance son mercato hivernal

Conscient des manques de son effectif, le FC Nantes va profiter du mercato hivernal pour se renforcer. Le club nantais devrait rapidement boucler sa première recrue puisqu’un accord avec le Racing Club de Lens a été trouvé pour le Colombien Deiver Machado.

Le FC Nantes a tranché. Pour remédier aux problèmes constatés depuis le début de la saison, la direction a choisi de continuer avec l’entraîneur Luis Castro. Dans un premier temps, le club de Waldemar Kita préfère laisser du temps au Portugais et lui donner un coup de pouce sur le marché des transferts. Les Canaris devraient accueillir plusieurs recrues pour la deuxième partie de saison. La preuve, près d’un mois avant l’ouverture du mercato, l’actuel barragiste de Ligue 1 tient déjà son premier renfort.

Il s’agira de Deiver Machado (32 ans) qui, selon les informations d’Ouest-France, fait l’objet d’un accord avec le Racing Club de Lens. Les dirigeants des deux équipes ont conclu un transfert dont le montant n’a pas encore été révélé. Une chose est sûre, c’est que les Sang et Or ne retiennent pas le Colombien qui a perdu sa place dans le onze lensois après sa blessure au genou en début de saison. C’est effectivement Matthieu Udol qui a gagné les faveurs du coach Pierre Sage. Et qui oblige presque l’ancien joueur de Toulouse à prendre la porte.

Une bonne nouvelle pour le FC Nantes où Deiver Machado s’engagera jusqu’en 2028. Du côté de la Beaujoire, une place de titulaire est à sa portée dans la mesure où Nicolas Cozza déçoit, tandis que le polyvalent Louis Leroux, absent jusqu’en 2026 à cause d’une lésion à la cuisse, s’est montré plus convaincant au milieu de terrain. Rappelons que les Nantais avaient tenté de recruter Ulisses Garcia en joker. Mais l’Olympique de Marseille s’était opposé au départ de son latéral gauche.