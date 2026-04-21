FCN : Halilhodzic prend quatre matchs

Expulsé pour son coup de sang contre le corps arbitral ce dimanche face à Brest, Vahid Halilhodzic pouvait s’attendre à une lourde sanction de la part de la commission de discipline. Réunie ce mardi, l’instance a infligé quatre matchs de suspension au technicien bosnien. La sanction prend effet immédiatement, a fait savoir la LFP, qui prive donc l’entraineur des Canaris du match de ce dimanche face au PSG.