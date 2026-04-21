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FCN : Halilhodzic prend quatre matchs

FC Nantes21 avr. , 15:56
parGuillaume Conte
4
Expulsé pour son coup de sang contre le corps arbitral ce dimanche face à Brest, Vahid Halilhodzic pouvait s’attendre à une lourde sanction de la part de la commission de discipline. Réunie ce mardi, l’instance a infligé quatre matchs de suspension au technicien bosnien. La sanction prend effet immédiatement, a fait savoir la LFP, qui prive donc l’entraineur des Canaris du match de ce dimanche face au PSG.
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Nantes : Carton rouge annulé, la VAR s’est bien trompée

"c’est des explications en direct" Ils l'ont fait pour le match de Lyon. Perso je souhaite, un micro en continu.

FCN : Halilhodzic prend quatre matchs

Dégueulasse pas d'autres mots . Vahid n'a pas été insultant juste vociférant à l'encontre d'une décision honteuse ....

Nantes : Carton rouge annulé, la VAR s’est bien trompée

Et Vahid ....

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63282035622537
2
Lens
62292027572928
3
LOSC Lille
54301668493415
4
O. Lyonnais
54301668453015
5
Rennes
53301587524111
6
O. Marseille
523016410584018
7
Monaco
50301551052457
8
Strasbourg
43291271046379
9
Lorient
4130101194044-4
10
Paris
3830911104046-6
11
Toulouse
3730107134142-1
12
Brest
3729107123844-6
13
Angers SCO
343097142640-14
14
Le Havre
3030612122538-13
15
Nice
293078153456-22
16
Auxerre
2530510152539-14
17
Nantes
202948172546-21
18
Metz
153036212766-39

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