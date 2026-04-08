Lorient : Pantaloni claque la porte, les six raisons de son départ

Sur le banc du FC Lorient depuis 2024, Olivier Pantaloni a réalisé un travail titanesque en Bretagne. Malgré cela, le départ de l’ancien entraîneur de l’AC Ajaccio en fin de saison est officiellement acté.

Coup de tonnerre au FC Lorient. Ce mercredi, les Merlus ont officialisé le départ de leur entraîneur Olivier Pantaloni. Un sacré coup dur pour les pensionnaires du stade du Moustoir puisque le technicien corse a réalisé un travail remarquable à Lorient, actuel 9e de Ligue 1 . Dans son édition du journal, le journal Ouest France dévoile les raisons de ce divorce totalement inattendu entre l’entraîneur de 58 ans et le FC Lorient. Le manque de reconnaissance du club breton a été décisif dans la décision d’Olivier Pantaloni.

Tout d’abord, le technicien né à Bastia n’a pas oublié qu’en 2024, il n’était pas le choix n°1 de Loïc Fery et de la direction lorientaise. C’est le capitaine Laurent Abergel qui avait été contraint de pousser en interne pour qu’il vienne. Lorsque le FC Lorient a décroché le titre de champion de Ligue 2, les dirigeants bretons ont mis énormément de temps à offrir une prolongation à Olivier Pantaloni et ils ont demandé au coach d’attendre entre 6 et 7 semaines.

Pantaloni a senti un manque de confiance

Ensuite, Loïc Fery lui a finalement demandé d’attendre septembre 2025, preuve que le FC Lorient était finalement très réticent à l’idée de prolonger Olivier Pantaloni. Les excuses du club breton n’ont jamais cessé puisque par la suite, Loïc Fery a demandé à son coach d’attendre le passage devant la DNCG et la vente du club. En février dernier est finalement arrivée la première offre ferme de prolongation transmise par Lorient à son entraîneur. Mais celle-ci contenait une clause de résiliation qui protégeait le club en cas de licenciement, ce qui témoignait d’un énorme « manque de confiance » du FC Lorient à l’égard de son coach selon Olivier Pantaloni et son entourage.

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Enfin, depuis quelques jours, de nouvelles discussions se tiennent en interne. La clause étant maintenue par Loïc Fery, Olivier Pantaloni a pris la décision de refuser la proposition de prolongation du FCL. A moins d’un très gros changement de braquet d’un côté ou de l’autre, on se dirige par conséquent vers un départ de l’entraîneur ayant notamment coaché à Ajaccio et à Tours auparavant. Un très gros gâchis tant le mariage était parfait, tout du moins sportivement, entre les deux parties depuis juillet 2024.