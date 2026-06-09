Lepenant Nantes

FCN : Deux clubs de Ligue des Champions se battent pour Lepenant

FC Nantes09 juin , 9:00
parGuillaume Conte
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Le FC Nantes doit dégraisser et Johann Lepenant fait partie des joueurs qui ont de grandes chances de quitter la Loire-Atlantique. Deux nouveaux clubs ambitieux sont sur les rangs.
Malgré la saison très décevante du FC Nantes, Johann Lepenant fait partie des satisfactions chez les Canaris. Infatigable milieu de terrain, le joueur révélé au SM Caen a clairement montré qu’il avait le niveau pour rester dans l’élite du championnat français, ou pour rejoindre un club européen ambitieux. Il fait partie des joueurs que Nantes aimerait bien garder pour ne rester qu’une saison en Ligue 2, mais Waldemar Kita a besoin de belles ventes et celle de son ancien international espoirs va en faire partie.

Le LOSC a un besoin au milieu

Dès la fin de la saison, Lepenant a été en contact avec Toulouse et le FC Lorient, mais pour le moment, ces pistes n’avancent pas beaucoup. Selon les informations de Foot01, deux clubs sont arrivés récemment pour tenter de rafler la mise. Un club français ambitieux et qualifié pour la Ligue des Champions est en train de se placer, et il s’agit de Lille. Le LOSC veut donner du sang neuf à son milieu de terrain, où Benjamin André et Nabil Bentaleb font encore le travail. Mais l’Algérien, en fin de contrat, n’a pas prolongé et discute avec Le Mans. Une place est donc à prendre et les Dogues ont bien envie de s’offrir le joueur de 23 ans.
Avec son profil d’ancien jeune talent qui n’a pas réussi à prendre son envol lors de son passage à l’OL, Johann Lepentant attire aussi une convoitise à l’étranger. Le RB Leipzig souhaite en effet le recruter pour continuer à le faire progresser, l’emmener au plus haut niveau et lui offrir là aussi un passage en Ligue des Champions. Le natif de Granville (50), acheté pour 2,5 millions d’euros par le FC Nantes, possède une valeur à 7 ME. Les Canaris veulent bien vendre leurs meilleurs joueurs pour faire entrer de l’argent dans les caisses, et la concurrence devrait aider dans cette mission pour un élément qui approche déjà des 100 matchs en Ligue 1.
J. Lepenant

J. Lepenant

FranceFrance Âge 23 Milieu

Coupe de France

2025/2026
Matchs2
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

2025/2026
Matchs27
Buts0
Passes décisives1
Jaune4
Rouge0
Jaune Rouge0
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