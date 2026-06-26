Nantes : Kita cherche un pigeon pour 40 ME

ben oui, j'ai croisé la france ce matin, elle etait enervée!! oh la vilaine
Ben oui.. tous les immeubles que le Qatar à acheté dans sa lancée du PSG. 20 % des Champs Elysées appartient au Qatar. Pas étonnant que maintenant... les Parisiens regardent leurs chaussures dès que l'on parle du Qatar. ^^
Ouais près j'avoue ne pas avoir regardé les stades et déplacements...
🤣🤣🤣🤣
Oui oui, bien sûr Paris est appelé Qatar ville... Tu t'enfonces chause fois un peu plus 🤣😂🤣
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L'AS Roma🇮🇹 déjà à l'affût pour Matthis Abline est de plus en plus intéressée par l'attaquant du #FCNantes. Cependant, Le FCN aimerait que les anglais arrivent sur le dossier. Kita en veut 40M, il a refusé 20M de Monaco, donc on le voit le juste milieu 👀