Nantes : Kita cherche un pigeon pour 40 ME
Matthis Abline

Nantes : Kita cherche un pigeon pour 40 ME

FC Nantes26 juin , 11:30
parEric Bethsy
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Relégué en Ligue 2, le FC Nantes a accordé un bon de sortie à Matthis Abline. L’attaquant des Canaris ne sera pas pour autant bradé. Au contraire, le président et actionnaire Waldemar Kita réclame une fortune et attend que les Anglais fassent monter les enchères.
Présent pour la reprise de l’entraînement mercredi, Matthis Abline ne devrait pas s’éterniser au FC Nantes. L’attaquant de 23 ans n’accompagnera sans doute pas les Canaris en Ligue 2 la saison prochaine. Ses dirigeants savent qu’il sera impossible de retenir un joueur de ce niveau. Et de toute façon, la vente de la plus grosse valeur marchande de l’effectif ne ferait pas de mal aux finances.
Le président et actionnaire Waldemar Kita a d’ailleurs fixé le prix de son buteur. Pour racheter les deux années de contrat du Français, le patron nantais réclame 40 millions d’euros. A croire que l’homme d’affaires se montre toujours aussi gourmand que l’été dernier lorsqu’il avait refusé les offres du Paris FC, de l’Olympique de Marseille et de Wolverhampton. Matthis Abline sort pourtant d’une saison peu convaincante. Avec seulement 6 buts et 5 passes en décisives en Ligue 1, l’attaquant polyvalent n’a pas permis à son équipe de garder sa place dans l’élite. Ses performances insuffisantes n’ont manifestement pas affecté sa cote sur le marché des transferts.

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Selon les informations récoltées par Emmanuel Merceron, l’ancien joueur du Stade Rennais plaît à la Roma. Les Giallorossi seraient de plus en plus intéressés mais l’insider affirme que Waldemar Kita fait traîner le dossier en attendant que des clubs anglais se manifestent. On parlait effectivement d’un intérêt de Crystal Palace et de Sunderland pour Matthis Abline, également convoité par l’AS Monaco, dont l’offre à 20 millions d’euros cet été n’a pas emballé le propriétaire des Canaris. Avec sa masse salariale désormais encadrée par la DNCG, pas sûr que le club de la Principauté vienne participer aux enchères souhaitées par Waldemar Kita.
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