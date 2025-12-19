Viré par Nantes, Luis Castro intéresse déjà l'ASSE

Le début de saison raté du FC Nantes (2 victoires) a été fatal à Luis Castro. L'entraîneur portugais a déçu les Nantais mais il a gardé beaucoup de crédit au mercato. Plusieurs clubs souhaitent l'embaucher et l'AS Saint-Etienne fait partie des prétendants.

Même un entraîneur coté et à la mode en France n'aura pas suffi à relancer le FC Nantes . Arrivé l'été dernier, Luis Castro devait remettre au goût du jour le fameux jeu à la Nantaise. L'entraîneur portugais avait su être séduisant et efficace avec Dunkerque la saison passée. Les Nordistes avaient joué jusqu'au bout la montée en Ligue 1 et ils avaient atteint les demi-finales de la Coupe de France. L'échec a été immense pour Castro en Loire-Atlantique. Il a laissé le FCN relégable avec 2 succès seulement au compteur et le jeu produit n'était clairement pas à la hauteur des attentes.

Luis Castro vers Saint-Etienne ?

Avec un tel bilan, on aurait pu penser que le technicien serait discrédité. C'est tout le contraire selon L'Equipe. Luis Castro a la cote au mercato et plusieurs clubs l'ont déjà contacté. Ces intérêts viennent surtout de son pays natal le Portugal et du Brésil. Il y a notamment une approche de Botafogo, le club de John Textor. Néanmoins, l'entraîneur a refusé cette piste. Rester en France serait plus intéressant et ça tombe bien l'AS Saint-Etienne est aussi sur le coup.