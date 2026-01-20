Anthony Lopes abuse, Nantes l’incendie

Battu par le Paris FC dimanche après-midi (1-2), le FC Nantes a plus que jamais besoin du soutien de ses supporters. Anthony Lopes a notamment regretté les sifflets à l’encontre des Canaris.

Victorieux à Marseille il y a deux semaines, le FC Nantes pensait enfin tenir une bonne dynamique pour enchaîner les résultats positifs et s’éloigner de la zone rouge. C’est raté pour les Canaris, battus par le Paris FC à La Beaujoire dimanche lors de la 18e journée de Ligue 1 . Un match au cours duquel des sifflets sont logiquement descendus des tribunes après la mauvaise prestation des hommes d’Ahmed Kantari. Un manque de soutien aux yeux d’Anthony Lopes, qui a fait part de son mécontentement après la défaite de son équipe.

« Je pense que c'est un moment où on avait plus besoin d'être soutenus que d'être enfoncés. Mais c'est comme ça, ils ont le droit d'exprimer leur mécontentement… » a notamment regretté l’ancien gardien de l’Olympique Lyonnais. Des déclarations qui passent mal à Nantes, où l’on exige un peu plus de la part des joueurs comme l’a expliqué l’intervenant Emmanuel Merceron. Au micro de l’émission Nantes Foot, le spécialiste du FC Nantes a sèchement remis Anthony Lopes en place.

« J'adore Anthony Lopes, il a changé beaucoup de choses dans le vestiaire. Mais là, il est complètement à l'ouest. Nantes est la pire équipe d'Europe à domicile sur les 3 dernières saisons dans les 5 grands championnats. Les gens viennent encore au stade, il n'y a pas de débordement. Les gens paient leur place, font des kilomètres pour voir le FC Nantes et en plus ils devraient supporter quand ils se font ouvrir chaque semaine par toutes les équipes qui viennent du dernier au premier de la Ligue 1. Lopes est complètement déconnecté de la réalité là-dessus » a expliqué celui qui compte près de 20.000 followers sur X et qui s'indigne chaque semaine ou presque des mauvaises prestations du club de Loire-Atlantique.

Très apprécié jusqu’à présent, Anthony Lopes a certainement perdu des points de sympathie auprès des supporters nantais avec de telles déclarations. Les prochaines semaines seront en tout cas cruciales pour Nantes avec deux matchs contre des concurrents directs pour le maintien lors des prochaines journées avec la réception de Nice (15e) puis un déplacement à Lorient (12e).