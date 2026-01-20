ICONSPORT_279767_0222

Anthony Lopes abuse, Nantes l’incendie

FC Nantes20 janv. , 13:40
parCorentin Facy
1
Battu par le Paris FC dimanche après-midi (1-2), le FC Nantes a plus que jamais besoin du soutien de ses supporters. Anthony Lopes a notamment regretté les sifflets à l’encontre des Canaris.
Victorieux à Marseille il y a deux semaines, le FC Nantes pensait enfin tenir une bonne dynamique pour enchaîner les résultats positifs et s’éloigner de la zone rouge. C’est raté pour les Canaris, battus par le Paris FC à La Beaujoire dimanche lors de la 18e journée de Ligue 1. Un match au cours duquel des sifflets sont logiquement descendus des tribunes après la mauvaise prestation des hommes d’Ahmed Kantari. Un manque de soutien aux yeux d’Anthony Lopes, qui a fait part de son mécontentement après la défaite de son équipe.

Lire aussi

Nantes prend peur, la piste Aboukhlal abandonnéeNantes prend peur, la piste Aboukhlal abandonnée
« Je pense que c'est un moment où on avait plus besoin d'être soutenus que d'être enfoncés. Mais c'est comme ça, ils ont le droit d'exprimer leur mécontentement… » a notamment regretté l’ancien gardien de l’Olympique Lyonnais. Des déclarations qui passent mal à Nantes, où l’on exige un peu plus de la part des joueurs comme l’a expliqué l’intervenant Emmanuel Merceron. Au micro de l’émission Nantes Foot, le spécialiste du FC Nantes a sèchement remis Anthony Lopes en place.
« J’adore Anthony Lopes, il a changé beaucoup de choses dans le vestiaire. Mais là, il est complètement à l’ouest. Nantes est la pire équipe d’Europe à domicile sur les 3 dernières saisons dans les 5 grands championnats. Les gens viennent encore au stade, il n'y a pas de débordement. Les gens paient leur place, font des kilomètres pour voir le FC Nantes et en plus ils devraient supporter quand ils se font ouvrir chaque semaine par toutes les équipes qui viennent du dernier au premier de la Ligue 1. Lopes est complètement déconnecté de la réalité là-dessus » a expliqué celui qui compte près de 20.000 followers sur X et qui s’indigne chaque semaine ou presque des mauvaises prestations du club de Loire-Atlantique.
Très apprécié jusqu’à présent, Anthony Lopes a certainement perdu des points de sympathie auprès des supporters nantais avec de telles déclarations. Les prochaines semaines seront en tout cas cruciales pour Nantes avec deux matchs contre des concurrents directs pour le maintien lors des prochaines journées avec la réception de Nice (15e) puis un déplacement à Lorient (12e).
A. Lopes

A. Lopes

FranceFrance Âge 35 Gardien

Coupe de France

2025/2026
Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

2025/2026
Matchs17
Buts0
Passes décisives0
Jaune2
Rouge0
Jaune Rouge0
1
Derniers commentaires

Anthony Lopes abuse, Nantes l’incendie

"Je pense que c'est un moment où on avait plus besoin d'être soutenus que d'être enfoncés. Mais c'est comme ça, ils ont le droit d'exprimer leur mécontentement…" je vois pas en quoi il est deconnecté ... c'est assez lucide dans ce qu'il dit je trouve ..

Kang-In Lee quitte le PSG, ça s'accélère

C est un très bon joueur de rotation....

Wind en plan B, l'OL cible un énorme attaquant

Ludovic Ajorque ?

OM : Angers ne lâche rien, Abdelli envoyé en réserve

Lyon a bien fait de ne pas le signer ...

Wind en plan B, l'OL cible un énorme attaquant

Wind je suis pas trop chaud, je suis curieux de connaitre la piste prioritaire.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
43181413321319
2
Paris Saint Germain
42181332401525
3
O. Marseille
35181125411922
4
O. Lyonnais
3318103527189
5
LOSC Lille
3218102633258
6
Rennes
311887330255
7
Strasbourg
271883728226
8
Toulouse
261875629236
9
Monaco
23187292833-5
10
Brest
22186482429-5
11
Angers SCO
22186482025-5
12
Lorient
22185762330-7
13
Paris
19185492432-8
14
Le Havre
19184771624-8
15
Nice
181853102135-14
16
Nantes
141835101730-13
17
Auxerre
121833121428-14
18
Metz
121833121940-21

