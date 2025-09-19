« Il va prendre son tarif », Nantes sans pitié avec Rongier

Formés au FC Nantes, Quentin Merlin et Valentin Rongier vont retrouver la Beaujoire samedi. Les deux Rennais peuvent s’attendre à un accueil hostile de la part des supporters nantais, plus particulièrement remontés contre le milieu de terrain.

Un mois après leurs retrouvailles avec l’Olympique de Marseille, Quentin Merlin et Valentin Rongier vont cette fois recroiser le FC Nantes . Les deux joueurs transférés à Rennes cet été s’apprêtent à défier leur club formateur samedi, en sachant pertinemment qu’ils devront composer avec un contexte hostile. A l’image d’Arthur, les supporters nantais ne pardonnent pas leur trahison et prévoient surtout de s’attaquer au milieu de terrain, l’ex-capitaine des Canaris qui avait chambré les Rennais par le passé.

« Je me souviens de son premier but en pro de 30 mètres (contre Troyes, le 17 octobre 2015), a confié l’abonné à la Tribune Loire dans L’Equipe. C'était le maître à jouer, lui qui nous faisait rêver. Son transfert à Rennes, pour moi, ce n'était pas possible. Quand il signe, on passe à la colère. Le seul moment où Nantais et Rennais étaient d'accord sur les réseaux... J'ai entendu dire qu'il y aurait des banderoles assez piquantes sur Quentin Merlin et lui. Mais ça va se concentrer sur Rongier, resté plus longtemps, et capitaine qui a nourri cette rivalité. »

« A l'annonce des joueurs, il va prendre son tarif, comme un traître, a annoncé Arthur. On va essayer de le perturber. Mais attention, je ne lui souhaite aucun mal, je respecte l'homme. » Dans le viseur de la Beaujoire, celui qui porte désormais le brassard à Rennes ne pourra pas non plus compter sur la sagesse des spectateurs plus âgés. « C'est le foot business d'aujourd'hui, il va à la gamelle, a prévenu Rémi (55 ans). Les vrais dépositaires des valeurs d'un club, ce sont ses supporters. Peut-on imaginer Lopes à Saint-Etienne ? » La question lui a été posée et l’ancien gardien de l’Olympique Lyonnais s'est montré catégorique.