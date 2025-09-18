Passer de l’OL à l’ASSE, Anthony Lopes est dégoûté

Avant le derby entre le FC Nantes et le Stade Rennais samedi, Anthony Lopes ne s’est pas gêné par tacler Quentin Merlin et Valentin Rongier. Le gardien nantais ne comprend pas comment les deux joueurs formés chez les Canaris ont pu rejoindre un rival.

Pour leurs retrouvailles avec la Beaujoire samedi, les Rennais Quentin Merlin et Valentin Rongier peuvent s’attendre à un accueil d’hostile. D’autant qu’Anthony Lopes n’a rien fait pour calmer le jeu. Le gardien du FC Nantes s’est étonné du choix des deux anciens Nantais passés chez le rival régional cet été. Un geste inimaginable pour l’ancien Lyonnais.

Quand on fait certaines choses, il faut les assumer. - Anthony Lopes

« Est-ce que je pourrais porter le maillot d'un club rival ? Je pense que vous ne me connaissez pas hein. Non, je pense vraiment que vous ne me connaissez pas, s’est d’abord amusé Anthony Lopes avec un journaliste en conférence de presse. Je n’ai pas besoin de répondre à cette question. Ceux qui connaissent mon histoire, qui me connaissent vraiment à titre personnel… Non. » De leur côté, Quentin Merlin et Valentin Rongier, qui avait chambré les Rennais sur les réseaux sociaux, n’y ont pas vu d’inconvénient.

« Ça existe, c’est leur problème, tout simplement, a réagi l’international portugais. Chaque joueur est différent, chaque mentalité est différente, chaque personnage, respect, est différent. J’ai des valeurs qui sont propres à moi-même. Après, le reste on ne le maîtrise pas. Ils ont fait ce choix-là. C’est leur choix à eux. Nous, on n’en fait pas tout un pataquès parce qu’ils ont signé en face. Il n’y a pas ces joueurs à cibler. C’est toute une équipe à cibler. Et au final, il n’y a que le résultat qui compte. Le football a évolué, comme je l’ai dit, chaque personne est différente. Internet, ça reste. Les réseaux, ça reste. Quand on fait certaines choses, il faut les assumer, c’est tout. »

« Après, ce n’est pas mon problème. C’est leur problème à eux. Nous, on a assez de problèmes à gérer déjà ici pour aller chercher de meilleurs résultats que ce qu’on a fait jusqu’à présent. Après, chacun est libre de faire son choix. Il y en a qui le comprennent, d’autres qui ne le comprennent pas. Moi, je fais partie de ceux qui ne comprennent pas, mais c’est comme ça. Je ne peux pas faire la comparaison avec Lyon et Saint-Etienne, mais on sent la culture du derby ici aussi. On se doit de s'en imprégner. C'est une forme de respect envers le club, les supporters », a conclu Anthony Lopes, pas loin de traiter ses deux adversaires de traîtres.