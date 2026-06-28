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Vidéo : Le but qui envoie le Canada en 1/8e

Mondial 202628 juin , 23:00
parGuillaume Conte
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balogun 55M? et nous on va vendre fofana et moreira pour moins de 35M chacun... pourquoi on arriv epas a afaire des ventes comme ça ?

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je vais même pas débattre si tu refuses ne serait ce que d'ouvrir les yeux sur Messi.

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Tu verras que paris mettra les 130M , le joueur il veux que paris , Leipzig tiens sont poisson

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Le seul entraîneur de valable c'est kloop il a jamais surpayé un joueur, Slot en 1 an il a plus dépenser que kloop en 9 ans

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L'histoire, elle s'ecrit maintenant à Paris !.. et on la vit. En live !

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
00000000
2
O. Lyonnais
00000000
3
Brest
00000000
4
Lens
00000000
5
Toulouse
00000000
6
Nice
00000000
7
Paris Saint Germain
00000000
8
Rennes
00000000
9
Strasbourg
00000000
10
LOSC Lille
00000000
11
Angers SCO
00000000
12
Le Havre
00000000
13
Auxerre
00000000
14
Paris
00000000
15
Monaco
00000000
16
Troyes
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17
Le Mans
00000000
18
Lorient
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