Vidéo : Le but qui envoie le Canada en 1/8e

balogun 55M? et nous on va vendre fofana et moreira pour moins de 35M chacun... pourquoi on arriv epas a afaire des ventes comme ça ?
je vais même pas débattre si tu refuses ne serait ce que d'ouvrir les yeux sur Messi.
Tu verras que paris mettra les 130M , le joueur il veux que paris , Leipzig tiens sont poisson
Le seul entraîneur de valable c'est kloop il a jamais surpayé un joueur, Slot en 1 an il a plus dépenser que kloop en 9 ans
L'histoire, elle s'ecrit maintenant à Paris !.. et on la vit. En live !
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Le Canada frappe à la 90+1 sur une reprise de volée parfaite et se rapproche d’un 8e historique ⚽️ Le Canada mène 1-0. Suivez le match bit.ly/3Qx0IrQ sur M6 et M6+ #CDM2026 #FIFAWorldCup #SAFCAN