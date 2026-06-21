Uruguay - Cap-Vert : les compos (0h00 sur beIN Sports 1)

2e journée de la phase de groupes de la Coupe du Monde 2026 :

La compo de l’Uruguay : Muslera - Varela, Cáceres, Olivera, Sanabria - Fede Valverde, Bentancur, Ugarte - Canobbio, Fede Vinas, Maxi Araújo.

La compo du Cap-Vert : Vozinha - Moreira, Lopes, Borges, Sidny Cabral - Ryan Mendes, Kevin Pina, Arcanjo, Monteiro, Garry Rodrigues - Gilson.