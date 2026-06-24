TV : France-Norvège, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

L'équipe de France affronte la Norvège avec l'ambition de terminer à la première place de son groupe. Un objectif également partagé par son adversaire du soir.

À quelle heure se joue France - Norvège ?

L' équipe de France ne pourra pas compter sur la présence de Didier Deschamps vendredi face à la Norvège. Le sélectionneur des Bleus doit s'absenter à la suite du décès de sa mère. Guy Stéphan aura donc la responsabilité de diriger l'équipe dans ce match décisif pour la première place du groupe face à une Norvège solide et surprenante depuis le début de la compétition.

La rencontre se disputera ce vendredi 26 juin à 21h (heure française).

Sur quelle chaîne suivre France - Norvège ?

Les supporters de l'équipe de France pourront suivre cette rencontre sur les antennes de M6 et de beIN Sports 1.

Les compositions probables de France - Norvège

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La composition probable de la France : Maignan – Koundé, Upamecano, Saliba, Hernandez – Koné, Rabiot – Dembélé, Olise, Cherki – Mbappé

La composition probable de la Norvège : Nyland – Pedersen, Ajer, Østigård, Bjørkan – Thorstvedt, Berg, Thorsby – Bobb, Larsen, Schjelderup