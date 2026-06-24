EdF : Malo Gusto va enfin changer de statut

Condamné à jouer les doublures derrière Jules Koundé en équipe de France, Malo Gusto va changer de dimension durant l’été. On parle maintenant d’un latéral droit convoité par Manchester City, et que Chelsea envisage de vendre pour près de 90 millions d’euros.

Didier Deschamps n’est pas du genre à se laisser influencer. Malgré les critiques, le sélectionneur de l’équipe de France reste fidèle à ses choix. La preuve avec le cas Jules Koundé qui, malgré ses prestations décevantes avec les Bleus, et même avec le FC Barcelone tout au long de la saison, garde la confiance du Bayonnais sur le couloir droit de la défense. Les alternatives ne manquent pourtant pas au sein du groupe.

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En plus du milieu Warren Zaïre-Emery, qui a prouvé sa polyvalence au Paris Saint-Germain, Malo Gusto représente une solution fiable. Ce que confirme son actualité mercato . Selon les informations du Times, le latéral droit de Chelsea plaît beaucoup à Manchester City. Les Mancuniens considèrent Matheus Nunes comme le titulaire pour la saison prochaine. Mais l’international portugais verra un concurrent comme le Français débarquer. Reste à savoir si les Citizens répondront aux exigences financières des Blues.

The Times affirme que Chelsea valorise Malo Gusto à 52 millions d’euros. Mais de son côté, le journaliste Fabrizio Romano précise que les Londoniens ne sont pas pressés de vendre l’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais, et qu’il faudrait 87 millions d’euros pour conclure le transfert. C’est bien plus que les 35 millions d’euros (hors bonus) versés au club rhodanien en janvier 2023. Autant dire qu’une telle opération ferait passer Malo Gusto dans une autre dimension, celle des défenseurs les plus chers de l’histoire du football. Il faudra néanmoins attendre de connaître l’avis de l’international tricolore que l’on imagine flatté par l’intérêt de son ancien manager Enzo Maresca, futur coach de Manchester City.