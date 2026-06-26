TV : Colombie - Portugal, à quelle heure et sur quelles chaînes ?

Après s’être remis dans le droit chemin face à l’Ouzbékistan lors de la deuxième journée de la Coupe du Monde 2026 (5-0), le Portugal va viser la première place du Groupe K contre la Colombie.

Quelle heure pour Colombie - Portugal ?

dimanche 28 juin à 1h30 du matin au Hard Rock Stadium de Miami (USA). L’arbitre sera l’Iranien Alireza Faghani. Faisant partie des outsiders de ce Mondial 2026 , le Portugal avait plutôt mal démarré sa compétition en butant sur la RD Congo pour son entrée en lice (1-1). Mais l’équipe portugaise s’est ensuite rattrapée face à l’Ouzbékistan (5-0). Désormais, le Portugal va chercher à reprendre la Colombie pour terminer à la première place de sa poule. Ce match entre la Colombie et le Portugal se jouera cedu matin au Hard Rock Stadium de Miami (USA). L’arbitre sera l’Iranien Alireza Faghani.

Sur quelle chaîne suivre Colombie - Portugal ?

Cette finale pour la première place du Groupe K entre le Portugal et la Colombie sera diffusée en clair sur M6, mais aussi sur beIN Sports 1.

Les compos probables de Colombie - Portugal :

Seul leader de sa poule avec deux points d’avance sur le Portugal, la Colombie réussit un bon début de Coupe du Monde. Déjà qualifiée pour les seizièmes de finale, la Colombie a dominé l'Ouzbékistan (3-1) et le RC Congo (1-0) lors des deux premières journées. Maintenant, le pays sud-américain espère faire un bon résultat contre le Portugal pour conserver sa place de leader. Pour ce match, le sélectionneur Néstor Lorenzo alignera sa meilleure équipe.

La compo probable de la Colombie : Vargas - Munoz, Sanchez, Lucumi, Mojica - Puerta, Lerma, Arias - James Rodriguez, Luis Suarez, Luis Diaz.

Deuxième de sa poule, le Portugal n’est pas encore officiellement qualifié pour la phase finale, même si cela semble fait. Mais les Portugais visent la première place pour avoir un seizième de finale plus abordable. Sauf que pour doubler la Colombie, le Portugal n’aura pas d’autre choix que de l’emporter. Pour ce match, le sélectionneur Roberto Martinez fera jouer ses stars.

La compo probable du Portugal : Diogo Costa - Cancelo, Ruben Dias, Veiga, Nuno Mendes - Neves, Vitinha- Neto, Bruno Fernandes, Joao Felix - Cristiano Ronaldo.