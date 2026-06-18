ahr0cdovl3jtyi5yzxv0zxjzlmnvbs9ybwqvcnnzl2nvbnrlbnqvdgfnonjldxrlcnmuy29tldiwmjy6bmv3c21sx0xztlhnuevnnugwqte6ms90ywc6cmv1dgvycy5jb20smjaynjpiaw5hcnlftflowe1qru01sdbbms1gsuxfrelnqudf

CdM 2026 ; La Colombie victorieuse de l'Ouzbékistan

Mondial 202618 juin , 6:38
parFoot01 avec Reuters
1
Ajouter comme source préférée sur Google
La Colombie s'est imposée mercredi contre l'Ouzbékistan (3-1) pour son retour en Coupe du monde, alors que les Cafeteros n'étaient pas parvenus à se qualifier lors du précédent tournoi au Qatar.
Après un début de match difficile, la Colombie a ouvert le score à la 41e minute après un centre de Luis Diaz dans la surface, repris de volée en pivot par Daniel Muñoz, qui s'était glissé derrière la défense.
L'Ouzbékistan a égalisé à l'heure de jeu, après qu'un tir de l'attaquant Eldor Chomourodov a été repoussé par le gardien colombien Camilo Vargas et qu'Abbosbek Fayzoullaev, posté sur la ligne, a repris le ballon de la tête.
Luis Diaz a redonné l'avantage à la Colombie cinq minutes plus tard. Le remplaçant Jaminton Campaz a inscrit le troisième but dans le temps additionnel.
La Colombie prend la tête du groupe K après que le Portugal et la République démocratique du Congo ont terminé plus tôt sur un nul (1-1).
Le prochain match de la Colombie se tiendra mardi à Guadalajara, au Mexique, où elle affrontera la République démocratique du Congo. Le match entre l'Ouzbékistan et le Portugal se déroulera le même jour à Houston, aux Etats-Unis.
Articles Recommandés
ICONSPORT_366057_0258
OM

L'UEFA apporte une autre très mauvaise nouvelle à l'OM

ICONSPORT_365233_0059
OL

L'OL n'est pas respecté en Europe, la preuve tombe

ICONSPORT_367383_2316
TV

Samuel Umtiti sur M6, un réveil est exigé

ICONSPORT_367392_0036
PSG

PSG : En vacances, Kvara répond à Arsenal

Fil Info

18 juin , 9:40
L'UEFA apporte une autre très mauvaise nouvelle à l'OM
18 juin , 9:20
L'OL n'est pas respecté en Europe, la preuve tombe
18 juin , 9:00
Samuel Umtiti sur M6, un réveil est exigé
18 juin , 8:40
PSG : En vacances, Kvara répond à Arsenal
18 juin , 8:20
L’OL reçoit 29 ME, ce n’est pas pour Moreira
18 juin , 8:00
OM : La DNCG va sévir, tout le monde est à vendre
18 juin , 7:30
Décès d’Eric Roy : Le témoignage poignant de Jérome Alonzo
18 juin , 5:54
Mondial 2026 : Le Canada cherchera à imposer son rythme lors de son match contre le Qatar
18 juin , 4:39
Mondial 2026 : La Croatie n'a plus droit à l'erreur

Derniers commentaires

OL : Afonso Moreira s'envole vers Leverkusen

Complot ? je regarde mon expérience et ce que j'ai rencontré pendant 30 ans, dans cette société, dans tous les domaines sus cités. C'est autre chose que d'avoir une idée sur un sujet sans l'avoir pratiquer, éprouver.

OM : La DNCG va sévir, tout le monde est à vendre

C'est sont rôle de boucher les trou, quand on achète un club on s en occupe

L’OL reçoit 29 ME, ce n’est pas pour Moreira

Le problème c'est que ce n'est absolument pas garantie et dans la situation ou est le club la priorité est de sécuriser des revenus surs

L’OL reçoit 29 ME, ce n’est pas pour Moreira

A 30 millions d'euros il faut céder son contrat, tacitement l'OL doit transférer des joueurs pour des indemnités de 100 millions minimum à chaque mercato jusqu'à ce que la dette soit au moins résorbée au tiers. Si Guttierez est recruté sur les ailes et en milieu offensif il y a la quantité, et si il part l'OL n'aura plus qu'à céder le contrat des indésirables (tagliafico, mangala, tessman, AMN) et probablement celui d'Abner pour récupérer les derniers 40 millions. En revanche il va falloir massivement investir sur le buteur et sur au moins un arrière gauche même si par soucis d'économie, je vois bien la direction installer Kango tirulaire et Mata en remplaçant sur l'aile droite

L'OL n'est pas respecté en Europe, la preuve tombe

Mais c'est très bien........Si ils veulent nous motiver qu'ils ne s'y prennent pas autrement.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
00000000
2
O. Lyonnais
00000000
3
Brest
00000000
4
Lens
00000000
5
Toulouse
00000000
6
Nice
00000000
7
Paris Saint Germain
00000000
8
Rennes
00000000
9
Strasbourg
00000000
10
LOSC Lille
00000000
11
Angers SCO
00000000
12
Le Havre
00000000
13
Auxerre
00000000
14
Paris
00000000
15
Monaco
00000000
16
Troyes
00000000
17
Le Mans
00000000
18
Lorient
00000000

Loading