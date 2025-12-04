ICONSPORT_278516_0045

CdM 2026 : Messi attend la France avec zéro pression

Mondial 2026 04 déc.
par Guillaume Conte
Lionel Messi va terminer sa saison ce samedi avec l'Inter Miami, et il pourra tranquillement se tourner vers la Coupe du monde de l'été prochain. Avec une décontraction nouvelle pour le champion du monde en titre.
Voilà un point de commun avec Cristiano Ronaldo. Le temps ne semble pas avoir d’effet sur Lionel Messi, qui à 38 ans, porte encore son équipe de l’Inter Miami en finale du championnat américain. Samedi, il aura l’occasion de rajouter un titre à son impressionnant palmarès avec un premier sacre en MLS. Mais bien évidemment, tout le monde voit plus loin avec l’international argentin avec notamment la Coupe du monde en fin de saison. 
Un rendez-vous que le numéro 10 ne se voit pas manquer, même si avec l’âge, il souhaite surtout se montrer prudent. Sur ESPN Argentina, La Pulga a confié qu’il ambitionnait bien évidemment de disputer cette compétition, mais qu’il n’avait aucune certitude, que ce soit sur sa forme physique, ou même sa capacité à être au niveau pour le Mondial.

Lionel Messi soulagé d'un poids énorme

Mais entre sa complicité avec Lionel Scaloni et le fait qu’il est élevé au rang de demi-Dieu en Argentine, l’ancien joueur du PSG et du Barça n’a pas beaucoup de craintes à avoir, sa place est au chaud chez les champions du monde en titre. « J'espère pouvoir y être. Je l'ai déjà dit, j'adorerais y être. Au pire, je la regarderai sur place en direct, mais ce sera spécial. La Coupe du monde est un événement spécial pour tous les pays, et particulièrement pour nous, car nous la vivons d'une manière totalement différente » a livré Lionel Messi, qui a couru derrière un succès dans cette épreuve pendant toute sa carrière, et a eu un soulagement immense après le sacre de 2022 au Qatar. 
« Cette victoire nous a soulagés d'un poids énorme. Jouer sans cette pression est un soulagement, mais en même temps, cela ne garantit rien, car tout le monde veut battre le champion du monde. Il y a de très bonnes équipes nationales: l'Espagne, la France, l'Angleterre, le Brésil, qui n'a pas été champion depuis un certain temps et qui veut gagner à nouveau, et aussi l’Allemagne », a lancé la star argentine, qui sait que tout un peuple attendait son sacre mondial pour compléter son immense carrière. 
Maintenant qu’il a cette Coupe du monde en poche, Lionel Messi aborde la Coupe du monde de manière différente, avec beaucoup de pression en moins.
