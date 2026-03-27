L'Italie a fait une faute grossière, le karma peut frapper

Qualifiée en finale des barrages du Mondial 2026, l’Italie a trouvé le moyen de créer une polémique. Deux joueurs de la Nazionale ont affiché leur satisfaction d’affronter la Bosnie. Une réaction arrogante qui divise le pays.

Les Italiens ont suivi la fin de cette rencontre en direct à la télévision. Et sur les images de la Rai, il est clair que Guglielmo Vicario et Federico Dimarco sont ravis de croiser la Bosnie. De quoi créer une énorme polémique, notamment en Italie où certains critiquent la réaction du gardien de Tottenham et du latéral gauche de l’Inter Milan, alors que d’autres reprochent à la Rai d’avoir diffusé la scène. Quoi qu’il en soit, le mal est fait et la Nazionale devra en subir les conséquences. On parle bien sûr de la source de motivation offerte aux Bosniens qui n’ont évidemment pas aimé la joie de leurs futurs adversaires.

« Quel manque de respect et quelle arrogance de la part des Italiens ! Ils célébraient déjà après notre victoire aux tirs au but. Nous en tiendrons compte à Zenica », a promis le compte de supporters Bosnian Football, dans une publication vue plus de trois millions de fois sur X. Rien de très rassurant pour l’Italie dont la qualification pour le Mondial n’est absolument pas garantie. D’ailleurs, la presse transalpine se souvient bien des échecs lors des barrages des deux dernières éditions, notamment en 2022 lorsque la Squadra Azzurra s’était heurtée à la Macédoine du Nord (0-1).