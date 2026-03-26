CdM 2026 : L'Italie se rapproche du but

Bah c'est sûr, ça te fait bizarre. C'est autre chose que les mensonges, les insultes, le racisme et le sexisme.
Une sardine qui veut faire de l'esprit. On aura tout vu !!! Mdr Tu devrais plutôt prier pour que l'OM ne sombre pas trop à Monaco. ^^
Et bien... tu as beaucoup à apprendre mon petit. Mdr Je pourrais croire que c'est de naïveté de ta part... mais je pense plutôt que c'est de la stupidité. ^^ L'ignorance n'explique pas tout chez toi.
Il est vraiment trop mauvais Kylian Mbappé. N'est-ce pas les parisiens ? 😏
Mdr ce haineux... c est un truc de fou quand on y pense. L'ulcère te guette espece de sous homme.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|60
|26
|19
|3
|4
|58
|22
|36
|59
|27
|19
|2
|6
|54
|24
|30
|49
|27
|15
|4
|8
|54
|35
|19
|47
|27
|14
|5
|8
|41
|29
|12
|47
|27
|14
|5
|8
|42
|34
|8
|46
|27
|14
|4
|9
|47
|38
|9
|44
|27
|12
|8
|7
|43
|37
|6
|40
|27
|11
|7
|9
|43
|33
|10
|37
|27
|10
|7
|10
|38
|32
|6
|37
|27
|9
|10
|8
|37
|41
|-4
|36
|27
|10
|6
|11
|34
|39
|-5
|32
|27
|9
|5
|13
|24
|37
|-13
|31
|27
|7
|10
|10
|32
|43
|-11
|27
|27
|6
|9
|12
|22
|35
|-13
|27
|27
|7
|6
|14
|32
|52
|-20
|22
|27
|5
|7
|15
|22
|36
|-14
|17
|26
|4
|5
|17
|24
|45
|-21
|14
|27
|3
|5
|19
|25
|60
|-35
Loading
Cette fois ça sent bon pour l’Italie ! Moise Kean fait le break contre l’Irlande du Nord. Les Italiens se rapprochent de la finale pour pouvoir ensuite valider leur grand retour en Coupe du monde. Suivez le match en direct > lequipe.fr/tv/ #lequipeFOOT