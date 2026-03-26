CdM 2026 : L'Italie se rapproche du but

Demi-finale des barrages de la Coupe du Monde 2026 (zone Europe) :

New Balance Arena (Bergame).

Italie - Irlande du Nord : 2-0.

Buts : Tonali (56e), Kean (80e) pour l’Italie.

Plus qualifié à la Coupe du Monde depuis 2014, l’Italie n’est plus qu’à un match du Mondial 2026. Puisque ce jeudi soir, la Squadra Azzurra a dominé l’Irlande du Nord en demi-finales. Désormais, c’est face aux Pays de Galles ou à la Bosnie Herzégovine que l’Italie jouera son ticket pour la prochaine Coupe du Monde en barrages.