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CdM 2026 : L'Italie se rapproche du but

Mondial 202626 mars , 22:38
parAlexis Rose
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Demi-finale des barrages de la Coupe du Monde 2026 (zone Europe) :
New Balance Arena (Bergame).
Italie - Irlande du Nord : 2-0.
Buts : Tonali (56e), Kean (80e) pour l’Italie.
Plus qualifié à la Coupe du Monde depuis 2014, l’Italie n’est plus qu’à un match du Mondial 2026. Puisque ce jeudi soir, la Squadra Azzurra a dominé l’Irlande du Nord en demi-finales. Désormais, c’est face aux Pays de Galles ou à la Bosnie Herzégovine que l’Italie jouera son ticket pour la prochaine Coupe du Monde en barrages.
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Derniers commentaires

Les journalistes prêts à faire payer l’OM

Bah c'est sûr, ça te fait bizarre. C'est autre chose que les mensonges, les insultes, le racisme et le sexisme.

OL : Ares et Textor négocient un accord explosif

Une sardine qui veut faire de l'esprit. On aura tout vu !!! Mdr Tu devrais plutôt prier pour que l'OM ne sombre pas trop à Monaco. ^^

L1 : La LFP sanctionne Tagliafico et Greenwood

Et bien... tu as beaucoup à apprendre mon petit. Mdr Je pourrais croire que c'est de naïveté de ta part... mais je pense plutôt que c'est de la stupidité. ^^ L'ignorance n'explique pas tout chez toi.

Mbappé danse la samba, la France s'offre le Brésil !

Il est vraiment trop mauvais Kylian Mbappé. N'est-ce pas les parisiens ? 😏

Brésil - France : les compos (21h00 sur TF1)

Mdr ce haineux... c est un truc de fou quand on y pense. L'ulcère te guette espece de sous homme.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
60261934582236
2
Lens
59271926542430
3
O. Marseille
49271548543519
4
O. Lyonnais
47271458412912
5
LOSC Lille
4727145842348
6
Monaco
4627144947389
7
Rennes
4427128743376
8
Strasbourg
40271179433310
9
Toulouse
37271071038326
10
Lorient
372791083741-4
11
Brest
3627106113439-5
12
Angers SCO
322795132437-13
13
Paris
3127710103243-11
14
Le Havre
272769122235-13
15
Nice
272776143252-20
16
Auxerre
222757152236-14
17
Nantes
172645172445-21
18
Metz
142735192560-35

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