TV : Belgique - Sénégal, à quelle heure et sur quelles chaînes ?

La Belgique a terminé première de son groupe malgré des prestations peu convaincantes. Les Belges devront hausser leur niveau de jeu pour espérer venir à bout du Sénégal, également en quête de confirmation lors de ce seizième de finale de la Coupe du monde.

Quelle heure pour Belgique - Sénégal ?

ce mercredi 1er juillet à 22h00 au Lumen Field Stadium de Seattle (États-Unis). La Belgique a inquiété dans son groupe mais a finalement réussi à arracher la première place lors de la dernière journée grâce à un succès convaincant face à la Nouvelle-Zélande. De son côté, le Sénégal a dû attendre son dernier match pour décrocher une place de meilleur troisième. Cette rencontre s’annonce particulièrement serrée et indécise. Ce choc se disputeraau

Sur quelles chaînes suivre Belgique - Sénégal ?

Cette rencontre entre deux formations qui ont encore beaucoup à prouver lors de cette Coupe du monde 2026 en Amérique du Nord sera diffusée sur M6 et beIN Sports 1.

Les compositions probables de Belgique - Sénégal

La Belgique de Rudi Garcia s’est grandement rassurée en dominant la Nouvelle-Zélande. Le sélectionneur français des Diables Rouges pourrait faire de nouveau confiance aux joueurs qui ont répondu présents pour valider la qualification en huitièmes de finale.

Composition probable de la Belgique : Courtois - Meunier, Mechele, Theate, De Cuyper - Tielemans, Vanaken - Doku, De Bruyne, Trossard - De Ketelaere

De son côté, le Sénégal revient également de loin et aura à cœur de prouver sa valeur après des prestations décevantes face à la France et la Norvège. La Belgique semble prenable pour rallier les huitièmes de finale. Pour cela, la force collective des Lions de la Téranga devra s’exprimer, tout comme les individualités de Pape Thiaw.

Composition probable du Sénégal : Diaw - Diatta, Seck, Niakhaté, Jakobs (ou Diouf) - Diarra (ou Camara), I. Gueye, P. Gueye - Mbaye (ou Ndiaye), Sarr, Mané