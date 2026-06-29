ICONSPORT_368996_0025

TV : Belgique - Sénégal, à quelle heure et sur quelles chaînes ?

Mondial 202629 juin , 15:20
parHadrien Rivayrand
0
Ajouter comme source préférée sur Google
La Belgique a terminé première de son groupe malgré des prestations peu convaincantes. Les Belges devront hausser leur niveau de jeu pour espérer venir à bout du Sénégal, également en quête de confirmation lors de ce seizième de finale de la Coupe du monde.

Quelle heure pour Belgique - Sénégal ?

La Belgique a inquiété dans son groupe mais a finalement réussi à arracher la première place lors de la dernière journée grâce à un succès convaincant face à la Nouvelle-Zélande. De son côté, le Sénégal a dû attendre son dernier match pour décrocher une place de meilleur troisième. Cette rencontre s’annonce particulièrement serrée et indécise. Ce choc se disputera ce mercredi 1er juillet à 22h00 au Lumen Field Stadium de Seattle (États-Unis).

Sur quelles chaînes suivre Belgique - Sénégal ?

Cette rencontre entre deux formations qui ont encore beaucoup à prouver lors de cette Coupe du monde 2026 en Amérique du Nord sera diffusée sur M6 et beIN Sports 1.

Les compositions probables de Belgique - Sénégal

La Belgique de Rudi Garcia s’est grandement rassurée en dominant la Nouvelle-Zélande. Le sélectionneur français des Diables Rouges pourrait faire de nouveau confiance aux joueurs qui ont répondu présents pour valider la qualification en huitièmes de finale.
Composition probable de la Belgique : Courtois - Meunier, Mechele, Theate, De Cuyper - Tielemans, Vanaken - Doku, De Bruyne, Trossard - De Ketelaere
De son côté, le Sénégal revient également de loin et aura à cœur de prouver sa valeur après des prestations décevantes face à la France et la Norvège. La Belgique semble prenable pour rallier les huitièmes de finale. Pour cela, la force collective des Lions de la Téranga devra s’exprimer, tout comme les individualités de Pape Thiaw.
Composition probable du Sénégal : Diaw - Diatta, Seck, Niakhaté, Jakobs (ou Diouf) - Diarra (ou Camara), I. Gueye, P. Gueye - Mbaye (ou Ndiaye), Sarr, Mané

World Cup

CalendrierRésultats

Group A

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Mexique
93300606
2
Afrique du Sud
4311123-1
3
Korea Republic
3310223-1
4
R. tchèque
1301226-4

Group B

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Suisse
73210734
2
Canada
43111835
3
Bosnie-Herzégovine
4311156-1
4
Qatar
13012210-8

Group C

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Brésil
73210716
2
Maroc
73210633
3
Écosse
3310214-3
4
Haïti
0300328-6

Group D

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
États-Unis
63201844
2
Australie
43111220
3
Paraguay
4311124-2
4
Türkiye
3310235-2

Group E

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Allemagne
632011046
2
Côte d'Ivoire
63201422
3
Équateur
43111220
4
Curacao
1301219-8

Group F

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Pays-Bas
732101046
2
Japon
53120734
3
Suède
43111770
4
Tunisie
03003212-10

Group G

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Belgique
53120624
2
Égypte
53120532
3
Iran
33030330
4
Nouvelle-Zélande
13012410-6

Group H

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Espagne
73210505
2
Cape Verde Islands
33030220
3
Uruguay
2302134-1
4
Arabie saoudite
2302115-4

Group I

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
France
933001028
2
Norvège
63201871
3
Sénégal
33102862
4
Irak
03003112-11

Group J

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Argentine
93300817
2
Autriche
43111660
3
Algérie
4311157-2
4
Jordanie
0300338-5

Group K

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Colombie
73210413
2
Portugal
53120615
3
Congo DR
43111431
4
Ouzbékistan
03003211-9

Group L

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Angleterre
73210624
2
Croatie
63201550
3
Ghana
43111220
4
Panama
0300304-4
Tout afficher
Articles Recommandés
ICONSPORT_279543_0017
Premier League

Chelsea crache sur Maresca et fait payer City

Mbappe Dembele
Equipe de France

EdF : La Suède a trouvé le point faible de Mbappé

ICONSPORT_369198_0056
Paris Sportifs

Paris Sportifs : Mbappé fait tomber la Suède, c'est 100 euros sans forcer

ICONSPORT_265806_0122
FC Nantes

Départ annulé, Nantes fait une croix sur 50 ME

Fil Info

29 juin , 17:20
Chelsea crache sur Maresca et fait payer City
29 juin , 17:00
EdF : La Suède a trouvé le point faible de Mbappé
29 juin , 16:40
Paris Sportifs : Mbappé fait tomber la Suède, c'est 100 euros sans forcer
29 juin , 16:30
Départ annulé, Nantes fait une croix sur 50 ME
29 juin , 16:00
OM : Hojbjerg invendable, son salaire fait tout capoter
29 juin , 15:40
OL : Le Real frustre Endrick, ça sent bon pour Lyon
29 juin , 15:13
Officiel : Maresca remplace Guardiola à Man City
29 juin , 15:00
Monaco chipe un crack du PSG, le coup de génie
29 juin , 14:40
Suite du clash, l’ASSE repart pour un deuxième round

Derniers commentaires

L1 : Benoît Bastien prend lui aussi sa retraite

Bon vent espece de kono

OM : Hojbjerg invendable, son salaire fait tout capoter

Ouais sauf que dans la fiscalité française et a l'étranger cest totalement différent.. Atalanta 80M en france pour l'équivalent il leurs faudrait le double !! Donc 160... largement au dessus de L'OM...

OM : Hojbjerg invendable, son salaire fait tout capoter

Le calcul des masses salariales est biaisé puisque les clubs Francais payent des charges et ont une fiscalité plus élevées que la moyenne europeenne

Que fait l'OM avec Greenwood ? MU s'énerve

Lol bien entendu que des faille existe deja sur les transfert de neymar et mbappe, puis dans le cas de % a la revente ca arrive très souvent aussi de faire ce que jai dit il y a des cas et exemple concret sur ce point, parfois ca fini en litige avec le TAS ,mais il y a bien ce moyen là pour faire baisser la note auprès de MU greenwood pour 20M a fernerbahce, et tartenpion a 50M pour fernerbahce.. le tour est joué.. par contre manchester l'aurait mauvaise et irait au pénal a coup sûr, mais qui empeche fenerbahce de payer tartenpion X millions ?? Personne...

OM : Hojbjerg invendable, son salaire fait tout capoter

Que ce soit l'OL (il y a 1 an) ou l'OM , c'est vrai que l'on se prend (ou se prenaient) pour Crésus Il suffit de regarder les masses salariales des clubs Européens (hors grosses cylindrées) Atalanta 80 M OM 119 M Monaco 79 M OL 72 M Lille 63 M Rennes 68 M Lens 54 M Porto 53 M Benfica 60 M Betis Sevilla 98 M Villareal 83 M Real Sociedad 85 M Stuttgart 76 M PSV 44 M Feyenoord 35M Sunderland 81 M Bournemouth 80 M Crystal Palace 97 M Brighton 86 M

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
00000000
2
O. Lyonnais
00000000
3
Brest
00000000
4
Lens
00000000
5
Toulouse
00000000
6
Nice
00000000
7
Paris Saint Germain
00000000
8
Rennes
00000000
9
Strasbourg
00000000
10
LOSC Lille
00000000
11
Angers SCO
00000000
12
Le Havre
00000000
13
Auxerre
00000000
14
Paris
00000000
15
Monaco
00000000
16
Troyes
00000000
17
Le Mans
00000000
18
Lorient
00000000

Loading