CdM 2026 : La Belgique écrase la NZ et finit première de son groupe

Grâce à sa nette victoire ce samedi contre la Nouvelle-Zélande (5-1), avec notamment un doublé de Trossard, la Belgique termine première de son groupe.

En effet, dans le même temps, l'Egypte a été tenue en échec par l'Iran (1-1). Grâce à sa meilleure différence de buts (+ 4 contre + 2 pour les Égyptiens), l'équipe de Belgique finit donc en tête et affrontera donc un troisième de groupe, à priori la Corée du Sud.