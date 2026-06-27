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CdM 2026 : La Belgique écrase la NZ et finit première de son groupe

Mondial 202627 juin , 7:12
parClaude Dautel
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Grâce à sa nette victoire ce samedi contre la Nouvelle-Zélande (5-1), avec notamment un doublé de Trossard, la Belgique termine première de son groupe.
En effet, dans le même temps, l'Egypte a été tenue en échec par l'Iran (1-1). Grâce à sa meilleure différence de buts (+ 4 contre + 2 pour les Égyptiens), l'équipe de Belgique finit donc en tête et affrontera donc un troisième de groupe, à priori la Corée du Sud.
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On connaît pas tous les troisièmes de groupe comment innocent savoir qu’on jouera la Suède puisque ça dépend des 8groupes des meilleurs troisième et que ça peut encore bouger . On a 170 possibilité de répartition , tant qu’on a pas les 8 impossible d’être sur

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Il est assez sympa , y compris l’encolure, mais le rouge Qatar au lieu du rouge Pgégé, c’est franchement nullissime … 😩🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

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Tant mieux pour les Belgoss mais faut monter le niveau sérieusement … 🤪🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

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CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
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2
O. Lyonnais
00000000
3
Brest
00000000
4
Lens
00000000
5
Toulouse
00000000
6
Nice
00000000
7
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