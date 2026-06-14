TV : Belgique - Egypte, à quelle heure et sur quelles chaînes ?

Ce lundi soir, la Belgique fait son entrée en lice lors de la Coupe du monde 2026 face à l'Égypte de Mohamed Salah. Les troupes de Rudi Garcia devront se méfier de Pharaons qui ne manquent pas de talent.

Quelle heure pour Belgique - Égypte ?

La Belgique nourrit de grandes ambitions dans cette Coupe du monde 2026 organisée en Amérique du Nord. Les Diables Rouges souhaitent redorer leur blason après plusieurs résultats décevants lors des grandes compétitions internationales et débuteront leur campagne par une rencontre qui s'annonce délicate face à l'Égypte. Attention donc au piège pour la sélection de Rudi Garcia, qui compte s'appuyer sur la force de son collectif pour aller le plus loin possible dans la compétition.

Le coup d'envoi de cette rencontre entre les Belges et les Égyptiens sera donné ce lundi 15 juin à 21h00 (heure française) au Stade de Seattle, à Seattle.

Sur quelles chaînes suivre Belgique - Égypte ?

Comme l'intégralité des rencontres de cette Coupe du monde 2026 disputée en Amérique du Nord, le match entre la Belgique et l'Égypte sera diffusé sur beIN Sports.

M6 proposera également la rencontre en clair et en direct.

Les compositions probables de Belgique - Égypte :

La Belgique sait qu'un bon départ dans cette Coupe du monde sera déterminant pour espérer aller loin dans la compétition. Commencer son parcours par une affiche relevée permettra également de maintenir tout le groupe sous pression. Pour cette rencontre face à l'Égypte, une incertitude demeure concernant la présence de Romelu Lukaku au coup d'envoi. En cas d'absence de l'attaquant belge, Charles De Ketelaere est pressenti pour le remplacer à la pointe de l'attaque.

La composition probable de la Belgique : Courtois ; Castagne, Mechele, Ngoy, Meunier ; Tielemans, Onana ; Doku, De Bruyne, Trossard ; De Ketelaere (ou Lukaku).

De son côté, l'Égypte entend bien créer la surprise face aux Diables Rouges. Les Pharaons pourront notamment s'appuyer sur une attaque redoutable emmenée par Mohamed Salah, Omar Marmoush et Trezeguet.

La composition probable de l'Égypte : Shobeir ; Hany, Ibrahim, Abdelmonem, Fatouh ; Lasheen, Attia ; Salah, Ashour, Trezeguet ; Marmoush.