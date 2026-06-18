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Le Ghana s’en sort très bien face au Panama

Mondial 202618 juin , 3:51
parGuillaume Conte
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Après le match spectaculaire de l’Angleterre conte la Croatie, le Ghana n’a pas fait se lever les foules à Toronto. Les Black Stars se sont imposés 1-0 face au Panama sur un but de Yirenki à la 95e minute. Une victoire précieuse dans un groupe où la Croatie et l’Angleterre sont les favoris. 
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Derniers commentaires

OL : Afonso Moreira s'envole vers Leverkusen

Complot ? je regarde mon expérience et ce que j'ai rencontré pendant 30 ans, dans cette société, dans tous les domaines sus cités. C'est autre chose que d'avoir une idée sur un sujet sans l'avoir pratiquer, éprouver.

OM : La DNCG va sévir, tout le monde est à vendre

C'est sont rôle de boucher les trou, quand on achète un club on s en occupe

L’OL reçoit 29 ME, ce n’est pas pour Moreira

Le problème c'est que ce n'est absolument pas garantie et dans la situation ou est le club la priorité est de sécuriser des revenus surs

L’OL reçoit 29 ME, ce n’est pas pour Moreira

A 30 millions d'euros il faut céder son contrat, tacitement l'OL doit transférer des joueurs pour des indemnités de 100 millions minimum à chaque mercato jusqu'à ce que la dette soit au moins résorbée au tiers. Si Guttierez est recruté sur les ailes et en milieu offensif il y a la quantité, et si il part l'OL n'aura plus qu'à céder le contrat des indésirables (tagliafico, mangala, tessman, AMN) et probablement celui d'Abner pour récupérer les derniers 40 millions. En revanche il va falloir massivement investir sur le buteur et sur au moins un arrière gauche même si par soucis d'économie, je vois bien la direction installer Kango tirulaire et Mata en remplaçant sur l'aile droite

L'OL n'est pas respecté en Europe, la preuve tombe

Mais c'est très bien........Si ils veulent nous motiver qu'ils ne s'y prennent pas autrement.

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ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
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2
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