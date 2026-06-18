Le Ghana s’en sort très bien face au Panama

L’OL reçoit 29 ME, ce n’est pas pour Moreira

A 30 millions d'euros il faut céder son contrat, tacitement l'OL doit transférer des joueurs pour des indemnités de 100 millions minimum à chaque mercato jusqu'à ce que la dette soit au moins résorbée au tiers. Si Guttierez est recruté sur les ailes et en milieu offensif il y a la quantité, et si il part l'OL n'aura plus qu'à céder le contrat des indésirables (tagliafico, mangala, tessman, AMN) et probablement celui d'Abner pour récupérer les derniers 40 millions. En revanche il va falloir massivement investir sur le buteur et sur au moins un arrière gauche même si par soucis d'économie, je vois bien la direction installer Kango tirulaire et Mata en remplaçant sur l'aile droite