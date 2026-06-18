Le Ghana s’en sort très bien face au Panama

Complot ? je regarde mon expérience et ce que j'ai rencontré pendant 30 ans, dans cette société, dans tous les domaines sus cités. C'est autre chose que d'avoir une idée sur un sujet sans l'avoir pratiquer, éprouver.
C'est sont rôle de boucher les trou, quand on achète un club on s en occupe
Le problème c'est que ce n'est absolument pas garantie et dans la situation ou est le club la priorité est de sécuriser des revenus surs
A 30 millions d'euros il faut céder son contrat, tacitement l'OL doit transférer des joueurs pour des indemnités de 100 millions minimum à chaque mercato jusqu'à ce que la dette soit au moins résorbée au tiers. Si Guttierez est recruté sur les ailes et en milieu offensif il y a la quantité, et si il part l'OL n'aura plus qu'à céder le contrat des indésirables (tagliafico, mangala, tessman, AMN) et probablement celui d'Abner pour récupérer les derniers 40 millions. En revanche il va falloir massivement investir sur le buteur et sur au moins un arrière gauche même si par soucis d'économie, je vois bien la direction installer Kango tirulaire et Mata en remplaçant sur l'aile droite
Mais c'est très bien........Si ils veulent nous motiver qu'ils ne s'y prennent pas autrement.
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