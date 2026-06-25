TV : Algérie - Autriche, sur quelle chaîne et à quelle heure ?

Revigorée par sa victoire contre la Jordanie lors de la deuxième journée de la phase de groupes de la Coupe du Monde 2026, l’Algérie va tenter d’arracher son ticket pour les seizièmes de finale face à l’Autriche.

Quelle heure pour Algérie - Autriche ?

dimanche 28 juin à 4h00 du matin au Arrowhead Stadium de Kansas City (USA). L’arbitre sera l’Ouzbek Ilgiz Tantashev. Pour son retour à la Coupe du Monde après 12 ans d'absence, l’Algérie rêve de se qualifier pour la phase finale. Ce qui semble possible sachant qu’avec au minimum trois points, le pays du Maghreb peut finir dans les meilleurs troisièmes. Mais c’est avec l'ambition de faire un bon résultat contre l’Autriche que l’Algérie abordera son dernier match de poules. Cette rencontre se jouera cedu matin au Arrowhead Stadium de Kansas City (USA). L’arbitre sera l’Ouzbek Ilgiz Tantashev.

Sur quelle chaîne suivre Algérie - Autriche ?

Disputée en pleine nuit, cette rencontre entre l’Algérie et l’Autriche sera uniquement diffusée sur l’antenne de beIN Sports 1.

Les compos probables de Algérie - Autriche :

Giflé par l’Argentine de Lionel Messi lors de la première journée (0-3), l’Algérie a parfaitement réagi en faisant le boulot contre la Jordanie (2-1) avec des buts de Benbouali et Gouiri. Troisièmes du Groupe J à égalité avec l’Autriche, les Fennecs vont devoir faire un bon résultat lors de ce dernier match pour se qualifier pour les seizièmes de finale. Pour ce match, le sélectionneur Vladimir Petković pourrait faire sans Amoura.

La compo probable de l’Algérie : Luca Zidane - Belghali, Mandi, Bensebaini, Ait-Nouri - Boudaoui, Zerrouki - Mahrez, MAza, Chaibi - Gouiri.

Bien partie avec un beau succès contre la Jordanie (3-1), l’Autriche n’a pas démérité mais a quand même perdu contre l’Argentine de Messi (0-2). Par conséquent, alors que l’Albiceleste est assurée de terminer à la première place du Groupe J, l’Autriche va viser le deuxième rang synonyme de qualification directe pour la phase finale de ce Mondial 2026. Pour cela, l’Autriche ne devra juste pas perdre pour laisser l’Algérie derrière.

La compo probable de l’Autriche : Alexander Schlager - Posch, Danso, Alaba, Laimer - Seiwald - Xaver Schlager - Schmid, Wanner, Sabitzer - Gregoritsch.