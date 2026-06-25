ICONSPORT_368442_0348

TV : Algérie - Autriche, sur quelle chaîne et à quelle heure ?

Mondial 202625 juin , 23:00
parAlexis Rose
0
Ajouter comme source préférée sur Google
Revigorée par sa victoire contre la Jordanie lors de la deuxième journée de la phase de groupes de la Coupe du Monde 2026, l’Algérie va tenter d’arracher son ticket pour les seizièmes de finale face à l’Autriche.

Quelle heure pour Algérie - Autriche ?

Pour son retour à la Coupe du Monde après 12 ans d'absence, l’Algérie rêve de se qualifier pour la phase finale. Ce qui semble possible sachant qu’avec au minimum trois points, le pays du Maghreb peut finir dans les meilleurs troisièmes. Mais c’est avec l'ambition de faire un bon résultat contre l’Autriche que l’Algérie abordera son dernier match de poules. Cette rencontre se jouera ce dimanche 28 juin à 4h00 du matin au Arrowhead Stadium de Kansas City (USA). L’arbitre sera l’Ouzbek Ilgiz Tantashev.

Sur quelle chaîne suivre Algérie - Autriche ?

Disputée en pleine nuit, cette rencontre entre l’Algérie et l’Autriche sera uniquement diffusée sur l’antenne de beIN Sports 1.

Les compos probables de Algérie - Autriche :

Giflé par l’Argentine de Lionel Messi lors de la première journée (0-3), l’Algérie a parfaitement réagi en faisant le boulot contre la Jordanie (2-1) avec des buts de Benbouali et Gouiri. Troisièmes du Groupe J à égalité avec l’Autriche, les Fennecs vont devoir faire un bon résultat lors de ce dernier match pour se qualifier pour les seizièmes de finale. Pour ce match, le sélectionneur Vladimir Petković pourrait faire sans Amoura.

Lire aussi

Mondial 2026 : L'Algérie tremble et finit par renverser la JordanieMondial 2026 : L'Algérie tremble et finit par renverser la Jordanie
La compo probable de l’Algérie : Luca Zidane - Belghali, Mandi, Bensebaini, Ait-Nouri - Boudaoui, Zerrouki - Mahrez, MAza, Chaibi - Gouiri.
Bien partie avec un beau succès contre la Jordanie (3-1), l’Autriche n’a pas démérité mais a quand même perdu contre l’Argentine de Messi (0-2). Par conséquent, alors que l’Albiceleste est assurée de terminer à la première place du Groupe J, l’Autriche va viser le deuxième rang synonyme de qualification directe pour la phase finale de ce Mondial 2026. Pour cela, l’Autriche ne devra juste pas perdre pour laisser l’Algérie derrière.

Lire aussi

Mondial 2026 : Nul arrangé face à l’Autriche, il prévient l’AlgérieMondial 2026 : Nul arrangé face à l’Autriche, il prévient l’Algérie
La compo probable de l’Autriche : Alexander Schlager - Posch, Danso, Alaba, Laimer - Seiwald - Xaver Schlager - Schmid, Wanner, Sabitzer - Gregoritsch.

World Cup

28 juin 2026 à 4:00
Algérie
04:00
Autriche
Articles Recommandés
ICONSPORT_369066_0019
Equipe de France

Sans Deschamps, la France vise la 1ère place à tout prix

ICONSPORT_369067_0042
Mondial 2026

Le but bizarre de l’Allemagne validé par la VAR

ICONSPORT_366148_0090
OM

L’OM tout proche d'un accord, mais ce n’est pas le bon club

ICONSPORT_157905_0012
ASSE

ASSE : Eliaquim Mangala de retour

Fil Info

25 juin , 22:30
Sans Deschamps, la France vise la 1ère place à tout prix
25 juin , 22:08
Le but bizarre de l’Allemagne validé par la VAR
25 juin , 22:00
L’OM tout proche d'un accord, mais ce n’est pas le bon club
25 juin , 21:40
ASSE : Eliaquim Mangala de retour
25 juin , 21:22
C'est bouclé, Ouédraogo va signer à l'OL
25 juin , 21:00
EdF : Guy Stéphan annonce deux absents pour la Norvège
25 juin , 20:43
Curaçao - Côte d'Ivoire : les compos (22h00 sur beIN Sports 1)
25 juin , 20:41
Equateur - Allemagne : les compos (22h00 sur M6 et beIN Sports 1)
25 juin , 20:30
CdM 2026 : L’Allemagne sanctionnée par la FIFA, Nagelsmann enrage

Derniers commentaires

L'OM jouera désormais au CEPAC Vélodrome

j'avoue^^

Equateur - Allemagne : les compos (22h00 sur M6 et beIN Sports 1)

Encire un arbitrage désolant.

L’OM sanctionné par la DNCG, les joueurs se régalent

A l'avenir, merci de ne pas parler comme un Sergio.

L’OM sanctionné par la DNCG, les joueurs se régalent

haha ca fait parler les mongols parigots et lyonnais c est deja ça. mais que de blabla.

Equateur - Allemagne : les compos (22h00 sur M6 et beIN Sports 1)

Et voilà !... une faute d'un Allemand (pied haut qui touche la tête d'un équatorien) qui se poursuit et qui donne un but pour l'Allemagne. Les magouilles continues !!!! ^^ Bah... on peut imaginer qu'à la fin de La Coupe du Monde... la FIFA va (encore) donner le trophée à l'Argentine pour le jubilé de Messi. MDR

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
00000000
2
O. Lyonnais
00000000
3
Brest
00000000
4
Lens
00000000
5
Toulouse
00000000
6
Nice
00000000
7
Paris Saint Germain
00000000
8
Rennes
00000000
9
Strasbourg
00000000
10
LOSC Lille
00000000
11
Angers SCO
00000000
12
Le Havre
00000000
13
Auxerre
00000000
14
Paris
00000000
15
Monaco
00000000
16
Troyes
00000000
17
Le Mans
00000000
18
Lorient
00000000

Loading