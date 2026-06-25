ICONSPORT_368888_0191

Mondial 2026 : Nul arrangé face à l’Autriche, il prévient l’Algérie

Mondial 202625 juin , 16:30
parGuillaume Conte
0
Ajouter comme source préférée sur Google
L'Algérie jouera sa place en 16e de finale de la Coupe du monde face à l'Autriche ce week-end. Un nul ferait les affaires de tout le monde. 
Avec une victoire et une défaite, l’Algérie est bien placée pour continuer l’aventure dans cette Coupe du monde. Tout se jouera toutefois lors du dernier match face à l’Autriche, dans la nuit de samedi à dimanche. Une lourde défaite et la qualification pourrait être grandement compromise, même si la troisième place est assurée. L’Autriche se trouve dans une configuration identique et dans cette compétition où quatre points assurent de passer au tour suivant, un match nul qualifierait donc les deux équipes. 

L'Algérie ne peut pas se permettre de calculer

La tentation pourrait donc être grande pour les deux formations de ne pas forcer leur talent et d’aller chercher un match nul qui les arrangerait bien. Mais ce serait courir un grand danger aux yeux de Kader Ferhaoui. Ancien joueur de Ligue 1 notamment du côté de Montpellier, et ancien international fennec, le joueur des années 90 s’est confié sur Afrik Foot et ne veut pas entendre parler d’une équipe d’Algérie calculatrice. 
« Surtout pas ! Il faut gagner, il ne faut faire aucun calcul. En Coupe du monde, on ne calcule pas. C’est le meilleur moyen d’aller dans le mur. L’objectif est de finir dans les deux premiers et de prendre ce qu’il y a à prendre pour les seizièmes de finale, point barre. Tu ne peux pas anticiper les résultats des autres groupes, c’est un jeu dangereux », a livré Kader Ferhaoui, qui sait que l’Algérie saura déjà, avant le match, quel résultat sera le plus intéressant pour la suite de la compétition. 
Un avis tranché qui permet de rappeler que l’Algérie doit aussi aller chercher des éléments positifs après une défaite lourde face à l’Argentine, et une victoire arrachée face à la Jordanie sur deux coups de pied arrêtés. Pas de quoi pouvoir se permettre de jouer avec le frein pour le dernier match de la poule. 
Articles Recommandés
Brice Daumin, directeur général de DAZN
TV

TV : L1 et Serie A, DAZN revient en force pour 19,99 euros

ICONSPORT_368896_0001
Paris Sportifs

Paris Sportifs : La cote de France-Norvège multipliée par 10 !

ICONSPORT_368996_0273
Mondial 2026

CdM 2026 : Le programme des 16es de finale, déjà une affiche connue

ICONSPORT_368123_0068 Cornelius
OM

L'OM se réjouit de l'arrivée d'un international canadien

Fil Info

25 juin , 16:00
TV : L1 et Serie A, DAZN revient en force pour 19,99 euros
25 juin , 15:45
Paris Sportifs : La cote de France-Norvège multipliée par 10 !
25 juin , 15:30
CdM 2026 : Le programme des 16es de finale, déjà une affiche connue
25 juin , 15:00
L'OM se réjouit de l'arrivée d'un international canadien
25 juin , 14:30
PSG : Le Real Madrid chamboule l'avenir de Kang-in Lee
25 juin , 14:00
FCGB : Son plan échoue, Gérard Lopez est au bord du gouffre
25 juin , 13:40
Enfin à la hauteur du PSG, De Zerbi se venge
25 juin , 13:20
Habib Beye maintenu à l'OM à cause de la DNCG ?
25 juin , 13:00
Le PSG aide l’OL dans le dossier Openda

Derniers commentaires

Accord Real Madrid-Bayern Munich pour Michael Olise

Quand Canal + était propriétaire du PSG de 1991 jusqu'à 2006 et retransmettait tout le championnat français, les Coupes d'Europe et la Coupe du Monde, personne ne trouvait à redire. Une chaîne française qui est propriétaire d'un club français et qui diffuse le championnat français et tout le reste, c'est normal et il n'y avait pas de conflit d'intérêts. Mais quand le Qatar (un pays Arabe) devient propriétaire du PSG et que sa chaîne BeIN Sports (une chaîne Arabe) diffuse le championnat français et la CdM, là ce n'est pas normal et tous les haters crient au conflits d'intérêts en oubliant les centaines de millions d'euros injectés chaque année par BeIN pour le foot français et les droits TV. On sent les relents de racisme et de xénophobie dans tes commentaires et ceux de beaucoup d'autres comme toi.

Habib Beye maintenu à l'OM à cause de la DNCG ?

dedelafite, regarde a qui tu reponds avant de t'enflammer betement...C'est sergio 34 et non 33, ce sergio là se fout de la gueule du vrai sergio 33.... Donc c'est a prendre au 8eme degré en fait

L'OM fait fort, un énorme crack débarque

Faute de moyens 😂 honte de rien. on parle juste du 2e budget de l1 qui se fait redresser par la DNCG

L'OM fait fort, un énorme crack débarque

Vous n'en faites pas de plus value. Longoria a laissé le club dans un état pitoyable avec sa stratégie bidon. Tu veux pas l'entendre mais c'est factuel. Le trading n'est pas une stratégie pour l'om. Tous les mecs qui se font dégager de l'OM retrouvent des couleurs et une valeur correcte. Aujourd'hui la DNCG ne considère pas si l'OM va faire des plus values sur les recrues de l'été. Leur rôle est d'encadrer la gestion financière du club. Cette honte quand même de se faire mettre en tutelle par la DNCG quand t'as le 2e budget français. Il faut cumuler des choix foireux pendant un paquet d'années pour en arriver là

L'OM fait fort, un énorme crack débarque

Faut que ce club arrête fanfaronner à chaque signature. Profil bas, humilité, laissez le mec arriver et prendre ses marques. Pourquoi parler d'une très grosse signature, vermeren était aussi une perle, angel Gomes la bonne affaire flairee par don Pablo etc... Si le mec se place dans la rotation et se montre opportuniste sur ses rentrées ce sera déjà pas mal

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
00000000
2
O. Lyonnais
00000000
3
Brest
00000000
4
Lens
00000000
5
Toulouse
00000000
6
Nice
00000000
7
Paris Saint Germain
00000000
8
Rennes
00000000
9
Strasbourg
00000000
10
LOSC Lille
00000000
11
Angers SCO
00000000
12
Le Havre
00000000
13
Auxerre
00000000
14
Paris
00000000
15
Monaco
00000000
16
Troyes
00000000
17
Le Mans
00000000
18
Lorient
00000000

Loading