Mondial 2026 : Nul arrangé face à l’Autriche, il prévient l’Algérie

L'Algérie jouera sa place en 16e de finale de la Coupe du monde face à l'Autriche ce week-end. Un nul ferait les affaires de tout le monde.

Avec une victoire et une défaite, l’Algérie est bien placée pour continuer l’aventure dans cette Coupe du monde . Tout se jouera toutefois lors du dernier match face à l’Autriche, dans la nuit de samedi à dimanche. Une lourde défaite et la qualification pourrait être grandement compromise, même si la troisième place est assurée. L’Autriche se trouve dans une configuration identique et dans cette compétition où quatre points assurent de passer au tour suivant, un match nul qualifierait donc les deux équipes.

L'Algérie ne peut pas se permettre de calculer

La tentation pourrait donc être grande pour les deux formations de ne pas forcer leur talent et d’aller chercher un match nul qui les arrangerait bien. Mais ce serait courir un grand danger aux yeux de Kader Ferhaoui. Ancien joueur de Ligue 1 notamment du côté de Montpellier, et ancien international fennec, le joueur des années 90 s’est confié sur Afrik Foot et ne veut pas entendre parler d’une équipe d’Algérie calculatrice.

« Surtout pas ! Il faut gagner, il ne faut faire aucun calcul. En Coupe du monde, on ne calcule pas. C’est le meilleur moyen d’aller dans le mur. L’objectif est de finir dans les deux premiers et de prendre ce qu’il y a à prendre pour les seizièmes de finale, point barre. Tu ne peux pas anticiper les résultats des autres groupes, c’est un jeu dangereux », a livré Kader Ferhaoui, qui sait que l’Algérie saura déjà, avant le match, quel résultat sera le plus intéressant pour la suite de la compétition.

Un avis tranché qui permet de rappeler que l’Algérie doit aussi aller chercher des éléments positifs après une défaite lourde face à l’Argentine, et une victoire arrachée face à la Jordanie sur deux coups de pied arrêtés. Pas de quoi pouvoir se permettre de jouer avec le frein pour le dernier match de la poule.