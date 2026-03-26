Turquie - Roumanie : les compos (18h sur L’Equipe Live)

En crise ou pas, l'OL a toujours du vendre ses meilleurs joueurs à chaque mercato, merci la L1 et ses droits tv pourris, alors ça change rien. Le seul joueur qui est bien valorisé et qui n'est pas une nouvelle recrue c'est Fofana. Les autres viennent d'arriver, ils ont été payés 3 cacahuètes et vont être revendus x5
Xavier Bertrand, un des fossoyeurs des LR...
Et oui l'OM plus grand club de France 👊⚽
Tous n'ont pas un QI à 2 chiffres... mais toi oui 😂🤣😂
Quel poule aux œufs d Or ? Celle ou soi disant le meilleur club de France selon ses fans se fait sortir dés les poules de LDC , ou celui qui fanfaronne d etre 1er des poules mais se fait sortir piteusement dés les 1/8 par une faible equipe du Celta Vigo, ou celle qui voit Nice faire honte depuis 3ans a toute la France pour ses résultats quelque soit la Couoe d Europe ? Tout est tjrs de la faute du PSG, on va voir la saison prochaine qui va pleurer car il n y aura que 6 places qualificatif pour les Coupe d Europe et non 7 comme quand le PSG gagne la Coupe de France donc une place en moins en EL ?
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|60
|26
|19
|3
|4
|58
|22
|36
|59
|27
|19
|2
|6
|54
|24
|30
|49
|27
|15
|4
|8
|54
|35
|19
|47
|27
|14
|5
|8
|41
|29
|12
|47
|27
|14
|5
|8
|42
|34
|8
|46
|27
|14
|4
|9
|47
|38
|9
|44
|27
|12
|8
|7
|43
|37
|6
|40
|27
|11
|7
|9
|43
|33
|10
|37
|27
|10
|7
|10
|38
|32
|6
|37
|27
|9
|10
|8
|37
|41
|-4
|36
|27
|10
|6
|11
|34
|39
|-5
|32
|27
|9
|5
|13
|24
|37
|-13
|31
|27
|7
|10
|10
|32
|43
|-11
|27
|27
|6
|9
|12
|22
|35
|-13
|27
|27
|7
|6
|14
|32
|52
|-20
|22
|27
|5
|7
|15
|22
|36
|-14
|17
|26
|4
|5
|17
|24
|45
|-21
|14
|27
|3
|5
|19
|25
|60
|-35
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