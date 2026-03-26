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Turquie - Roumanie : les compos (18h sur L’Equipe Live)

Mondial 202626 mars , 17:31
parGuillaume Conte
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Barrage de Coupe du monde
Turquie : Çakir; Müldür, Akaydin, Bardakci, Kadioglu; Çalhanoglu, Yüksek; Yilmaz, Arda Güler, Yildiz; Aktürkoglü
Roumanie : Radu; Ratiu, Burca, Dragusin, Bancu; Mihaila, Marin, Dragomir; Man, Birligea, Hagi
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Au bord du gouffre, l’OL va tous les vendre

En crise ou pas, l'OL a toujours du vendre ses meilleurs joueurs à chaque mercato, merci la L1 et ses droits tv pourris, alors ça change rien. Le seul joueur qui est bien valorisé et qui n'est pas une nouvelle recrue c'est Fofana. Les autres viennent d'arriver, ils ont été payés 3 cacahuètes et vont être revendus x5

PSG-Lens reporté, ça prend une tournure politique

Xavier Bertrand, un des fossoyeurs des LR...

Aucun fan de l'OM à la Beaujoire, le plan radical de Nantes

Et oui l'OM plus grand club de France 👊⚽

Officiel : Lens-PSG est reporté

Tous n'ont pas un QI à 2 chiffres... mais toi oui 😂🤣😂

Lens-PSG reporté, ils sont écoeurés

Quel poule aux œufs d Or ? Celle ou soi disant le meilleur club de France selon ses fans se fait sortir dés les poules de LDC , ou celui qui fanfaronne d etre 1er des poules mais se fait sortir piteusement dés les 1/8 par une faible equipe du Celta Vigo, ou celle qui voit Nice faire honte depuis 3ans a toute la France pour ses résultats quelque soit la Couoe d Europe ? Tout est tjrs de la faute du PSG, on va voir la saison prochaine qui va pleurer car il n y aura que 6 places qualificatif pour les Coupe d Europe et non 7 comme quand le PSG gagne la Coupe de France donc une place en moins en EL ?

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
60261934582236
2
Lens
59271926542430
3
O. Marseille
49271548543519
4
O. Lyonnais
47271458412912
5
LOSC Lille
4727145842348
6
Monaco
4627144947389
7
Rennes
4427128743376
8
Strasbourg
40271179433310
9
Toulouse
37271071038326
10
Lorient
372791083741-4
11
Brest
3627106113439-5
12
Angers SCO
322795132437-13
13
Paris
3127710103243-11
14
Le Havre
272769122235-13
15
Nice
272776143252-20
16
Auxerre
222757152236-14
17
Nantes
172645172445-21
18
Metz
142735192560-35

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