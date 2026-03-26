Turquie - Roumanie : les compos (18h sur L’Equipe Live)

Lens-PSG reporté, ils sont écoeurés

Quel poule aux œufs d Or ? Celle ou soi disant le meilleur club de France selon ses fans se fait sortir dés les poules de LDC , ou celui qui fanfaronne d etre 1er des poules mais se fait sortir piteusement dés les 1/8 par une faible equipe du Celta Vigo, ou celle qui voit Nice faire honte depuis 3ans a toute la France pour ses résultats quelque soit la Couoe d Europe ? Tout est tjrs de la faute du PSG, on va voir la saison prochaine qui va pleurer car il n y aura que 6 places qualificatif pour les Coupe d Europe et non 7 comme quand le PSG gagne la Coupe de France donc une place en moins en EL ?