Suisse - Qatar : Les compos (21h sur M6)

"C'est un véritable spectacle qui va prendre vie sous vos yeux !" Ce soir le Qatar affronte la Suisse, et tout de suite après, place au premier grand choc de cette Coupe du Monde : Brésil / Maroc ⚽️🔥 #CDM2026 - Qatar / Suisse, ce soir à 20:50 en direct sur M6 et

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