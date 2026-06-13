Suisse - Qatar : Les compos (21h sur M6)

J'ai voté oui. A Cause de sa grave blessure qui l'a éloigné des terrains durant plus de 4 mois (et qui aurait pu être éviter si les arbitres avaient fait le nécessaire).
on verra bien
En Europa League, il faut reconnaître que l'OM est plutôt performant et a même fait 3 finales en 30 ans. L'OM est un club de niveau Europa League qui contrairement à pas mal de club français joue a fond celle-ci. Pour le foot FR mieux vaut l'OM en Europa League que Monaco
Fier d'avoir écrit vos merdes d'articles ne donnant comme partant ?
A ce prix gardons Barcola ...
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"C'est un véritable spectacle qui va prendre vie sous vos yeux !" Ce soir le Qatar affronte la Suisse, et tout de suite après, place au premier grand choc de cette Coupe du Monde : Brésil / Maroc ⚽️🔥 #CDM2026 - Qatar / Suisse, ce soir à 20:50 en direct sur M6 et