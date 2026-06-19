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Sous le feu des critiques, le Portugal de CR7 répond

Mondial 202619 juin , 18:40
parFoot01 avec Reuters
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Le défenseur portugais Ruben Dias a déclaré vendredi ignorer les critiques qui affluent après l'entrée en lice décevante de la Seleçao à la Coupe du monde de football, en particulier à l'encontre de son capitaine Cristiano Ronaldo.
Le Portugal a été accroché mercredi par la République démocratique du Congo (1-1) en ne cadrant qu'un seul tir.
Cristiano Ronaldo a notamment reçu une salve de critiques après un dixième match consécutif sans le moindre but lors d'une grande compétition internationale.
"Les critiques n'ont pas d'importance pour nous, ce n'est que du bruit et cela fait partie de la compétition", a déclaré à la presse Ruben Dias, depuis le camp de base de sa sélection.
"Ça arrive toujours quand un match ne se passe pas bien. On ne s'attarde pas sur les critiques inutiles."
Cristiano Ronaldo a notamment essuyé une critique acerbe de la part de Thierry Henry.
"Une chose est importante : c'est l'équipe qui doit marquer, pas toi", a cinglé sur Fox l'ancien attaquant français, champion du monde 1998.

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"JOUEURS DE QUALITÉ"

Ruben Dias a refusé de pointer du doigt son capitaine, qui participe, à 41 ans, à sa sixième Coupe du monde.
"Cristiano, bien sûr, est habitué à gérer la pression médiatique à laquelle nous sommes généralement confrontés", a-t-il dit.
"Dans ce genre de compétition, ce ne sera jamais parfait. C'est une compétition que l'on ne peut remporter qu'en jouant bien match après match."
Resté sur le banc lors du premier match, puisqu'il se remettait d'une blessure, Ruben Dias s’est déclaré apte pour le deuxième match de groupe, mardi, contre l’Ouzbékistan.
Comme face à la RDC, le Portugal pourrait de nouveau affronter une défense à cinq.
"J'ai disputé la plupart de mes matches de club contre des équipes qui utilisent une défense à cinq, j’ai donc une idée très claire de ce système", a estimé le défenseur central de Manchester City.
"On a des joueurs avec suffisamment de qualité pour que, tout en respectant nos positions et en prenant les bonnes décisions, nous puissions faire la différence", a-t-il assuré.
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