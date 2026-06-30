Son Allemagne est un flop, Nagelsmann ne démissionnera pas

Malgré le nouveau fiasco de l’Allemagne, éliminé dès les 16es de finale de la Coupe du monde par le Paraguay, le sélectionneur Julian Nagelsmann n’a aucune intention de démissionner.

Battu par l’Espagne en quart de finale du dernier Euro, l’Allemagne comptait sur cette Coupe du monde 2026 pour confirmer son retour parmi les meilleures équipes mondiales. Le tirage au sort avait en plus été assez généreux avec la Nationalmannschaft, laquelle a hérité du Paraguay en 16e de finale. Les coéquipiers de Florian Wirtz sont pourtant tombés dans le piège , se faisant éliminer aux tirs au but par la formation sud-américaine.

Une énorme désillusion et un échec de plus pour une Allemagne qui ne fait décidément plus peur à personne en Europe et dans le monde. Sélectionneur depuis septembre 2023, Julian Nagelsamnn est clairement dans une situation d’échec. L’ancien entraîneur du Bayern Munich (38 ans) n’a toutefois pas l’intention de démissionner selon les informations rapportées au lendemain de l’élimination allemande par Florian Plettenberg.

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Le directeur sportif de la sélection Rudi Völler lui a par ailleurs apporté son soutien. « Julian est toujours un entraîneur de premier plan. Je reste convaincu qu’il est probablement l’homme de la situation pour continuer. Mais je ne suis pas le DFB à moi seul. Ce n’est pas uniquement ma décision » a-t-il déclaré, soutenant officiellement son sélectionneur. En Allemagne, la pression se veut néanmoins de plus en plus forte sur un Julian Nagelsmann de plus en plus critiqué.

Certains médias et supporters vont même jusqu’à demander son départ pour libérer la place à un certain Jürgen Klopp, sous contrat avec Red Bull mais qui n’a toujours pas repris de service sur un banc depuis son départ de Liverpool il y a deux ans.