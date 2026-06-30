Son Allemagne est un flop, Nagelsmann ne démissionnera pas

Au prochain
Tous ceux qui ont critiqué Kylian Mbappé.
Puis désolé de ne pas avoir été éliminer de coupe d'Europe, votre projet tombe à l'eau
Celle-là !!!... il fallait la faire !... surtout venant d'un décérébré tel que toi. Mdr
Faut te tenir au courant le lyonnais, la DNCG c'est passé déjà
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🚨❌ Julian Nagelsmann currently has no intention of stepping down. Sporting director Rudi Völler has backed him, saying: “Julian is still a top coach. I’m still convinced he’s probably the right man to continue. But I’m not the DFB on my own. It’s not my decision alone.”