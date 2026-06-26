Sénégal - Irak : les compos (21h00 sur BeIN 2)

Le PSG a très bien vendu Gonçalo Ramos

Parfait, pareil pour Lee, on essaye de dégoter 40 pour RKM, et ca fait 130M€ ca paye Diomande (meme si pas plus de 100, faut pas ceder !) ce qui entrainera le départ de Barcola (100M) et il reste 130M pr un DD en doublure, un milieu (Bouaddi ?), un 9 et un DC (Ordonez ?), on aura juste a sortir un peu de notre poche mais en vrai ca serait propre ;)