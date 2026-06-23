Le Portugal répond aux critiques avec un carton

2e journée du Mondial 2026

Portugal - Ouzbékistan : 5-0

Buts : Cristiano Ronaldo (6e, 39e), Nuno Mendes (17e), Nematov (60 csc) et R.Leao (87e) pour le Portugal

Très critiqué après son match nul face au Congo lors de la première journée, le Portugal a répondu avec la manière ce mardi soir contre l’Ouzbékistan (5-0).

Les coéquipiers de Cristiano Ronaldo n’ont pas douté dans cette rencontre. L’ancienne star du Real Madrid et de Manchester United ouvrait le score dès la 6e minute de jeu. Dix minutes plus tard, il prenait le ballon pour tirer un coup-franc… qu’il laissait finalement à Nuno Mendes. Le latéral du PSG marquait et faisait le break . Le Portugal inscrivait un troisième but pour se mettre définitivement à l’abris avant la mi-temps par Cristiano Ronaldo.

Un but libérateur puisque quelques minutes plus tôt, l’Ouzbékistan pensait égaliser mais le bijou de Ganiev était refusé pour une faute préalable. La seconde période était moins rythmée mais le Portugal insistait pour soigner sa différence de but et sa confiance. Nematov marquait contre son camp à l’heure de jeu puis Rafael Leao concluait le show portugais. Une victoire précieuse pour le Portugal, qui compte à présent 4 points et qui prend provisoirement la première place de son groupe K en attendant le match entre la Colombie et le Congo cette nuit.