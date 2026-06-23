Le Portugal répond aux critiques avec un carton

La pitié c est pas le PSG c est juste de finir derrière Lens et Lyon...bonne soirée
La pitié ca fait 35 ans a marseille ....🙄🙄bonne soirée a toi .
j espere que tu te rends compte que tu fais pitié...
En principe quand un gendarme il veux mettre une amende il le fait dessuite, je attend pas
Oui mais le problème est que tu retrouves toujours les même C......ds de l'OM sur les commentaires concernant l'OL. Donc en retours les supporters de l'OL vont jouer les neuneus sur les éditions OM
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Rafael Leão participe à la fête ! ⚽️ L'attaquant portugais inscrit le cinquième but des siens et alourdit encore un peu plus le score Le Portugal mène 5-0. Suivez le match sur M6 et M6+ : bit.ly/3Qx0IrQ #CDM2026 #FIFAWorldCup #POROUZ