Ronaldo et Nuno Mendes lancent le Portugal (vidéo)

L'OL confirme le rachat du club par Michele Kang

bah j'espere pour eux qu'ils vont se qualifier en ldc la fin aout en barrages,a 46 ans je n'ai plus l'age de detester les equipes autre que mon clubs,finis plus d'animosité ou haine comme j'avais il y a 25 ans en arriere^^ (bon a part un peu de chambrage mais pas plus loin) he oui avec l'age on se ramollit^^