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Ronaldo et Nuno Mendes lancent le Portugal (vidéo)

Mondial 202623 juin , 19:26
parCorentin Facy
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Accroché par le Congo lors de la 1ère journée du Mondial, le Portugal souhaite frapper fort ce mardi soir face à l'Ouzbékistan. Les hommes de Roberto Martinez ont en tout cas démarré la rencontre de la meilleure façon possible. Avant même la pause fraîcheur de la première mi-temps, les Portugais mènent 2-0 grâce à des buts de Cristiano Ronaldo et de Nuno Mendes, auteur d'un superbe coup-franc.
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Derniers commentaires

L'OL confirme le rachat du club par Michele Kang

moi je dirais : on devient plus sage on fini pas comprendre que la vie c'est autre chose

L'OL confirme le rachat du club par Michele Kang

bah j'espere pour eux qu'ils vont se qualifier en ldc la fin aout en barrages,a 46 ans je n'ai plus l'age de detester les equipes autre que mon clubs,finis plus d'animosité ou haine comme j'avais il y a 25 ans en arriere^^ (bon a part un peu de chambrage mais pas plus loin) he oui avec l'age on se ramollit^^

Aubameyang demande à quitter l'OM, accord trouvé

Le PSG a tuer le game en France 2 étoiles 14 titres 16 cup ...Marseille pourra jamais nous rattraper !! Et c est loin d etre fini pour PANAME !!

Rennes négocie avec un joueur du Real Madrid

Franchement... à sa place... je choisirais plutôt l'OL.

OL : Michael Gerlinger vend du rêve après le rachat de Lyon

Au moins l'horizon n'est plus bouché Maintenant reste du boulot , on aura droit au traiding joueur mais la propriétaire devra le faire bien car elle n'a aucun intérêt à déshabiller le club si on joue le maintient c'est la cata pour elle Dans 2 ans on y verra plus clair financièrement

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
00000000
2
O. Lyonnais
00000000
3
Brest
00000000
4
Lens
00000000
5
Toulouse
00000000
6
Nice
00000000
7
Paris Saint Germain
00000000
8
Rennes
00000000
9
Strasbourg
00000000
10
LOSC Lille
00000000
11
Angers SCO
00000000
12
Le Havre
00000000
13
Auxerre
00000000
14
Paris
00000000
15
Monaco
00000000
16
Troyes
00000000
17
Le Mans
00000000
18
Lorient
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