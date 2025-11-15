ICONSPORT_277121_0005
Portugal : Cristiano Ronaldo viré pour le Mondial ?

Mondial 202615 nov. , 10:30
parClaude Dautel
A 40 ans, Cristiano Ronaldo a connu sa première expulsion avec l'équipe du Portugal, jeudi soir lors de la défaite de son équipe en Irlande. Et ce carton rouge risque de coûter très cher à CR7, lequel pourrait ne pas disputer le Mondial 2026.
Malgré son énorme expérience, Cristiano Ronaldo n'a pas maîtrisé ses nerfs face à l'Irlande, au point de mettre un violent coup de coude dans le dos de Dara O'Shea, le défenseur des Verts. Une faute qui a valu à la star mondiale de se faire expulser directement par l'arbitre, qui dans un premier temps lui avait mis un simple avertissement. CR7 ratera donc le match décisif contre la Géorgie dans la course au Mondial 2026, mais le pire est peut-être à venir pour le quintuple Ballon d'Or (2008, 2013, 2014, 2016, 2017). Du côté de la FIFA, on ne rigole pas avec ce genre de fautes.

Cristiano Ronaldo suspendu pour le Mondial 2026 ?

Ce samedi, la presse espagnole, qui s'intéresse évidemment à tout ce qui concerne l'ancien joueur du Real Madrid, affirme que la FIFA risque de suspendre pour plusieurs matchs Cristiano Ronaldo après son geste en Irlande. « Selon le règlement, son coup de coude pourrait être considéré comme un comportement violent. Ceci est expliqué dans l'article 14.1 du Code de conduite : Au moins trois matchs ou une durée appropriée pour agression, y compris les coups de coude, de poing, de pied, les morsures, les crachats ou toute agression contre un adversaire ou une personne autre qu'un arbitre », précise le quotidien sportif AS. Autrement dit, CR7 sera suspendu pour le début du Mondial 2026 si le Portugal se qualifie directement, ce qui devait être le cas.
Alors, même au Portugal, où Cristiano Ronaldo est un dieu, on se demande désormais si avec cette expulsion contre l'Irlande, le joueur de 40 ans n'a pas quitté la sélection nationale par la petite porte. Dans le puissant quotidien sportif portugais A Bola, Hugo Vasconcelos estime que ce qu'a fait CR7 à Dublin est « une honte ». « Le pire, c'était sa réaction et toute cette mascarade : des pleurs, comme si l'Irlandais qui avait reçu le coup de coude simulait, aux gestes de la tête, comme s'il ne comprenait pas ce qui se passait, en passant par les applaudissements à destination du public, comme si c'était la faute des tribunes et non la sienne s'il était expulsé. Cristiano Ronaldo a commis une erreur. Le moins qu'il puisse faire, c'est de s'excuser, mais ce qu'il devrait vraiment faire, c'est avoir honte », explique notre confrère.
Il faut désormais se demander si Roberto Martinez fera appel à Cristiano Ronaldo pour le Mondial 2026 si ce dernier est d'ores et déjà suspendu pour les deux premiers matchs. Le sélectionneur national portugais, lui aussi dans la tourmente depuis la défaite en Irlande, s'interroge déjà sur ce choix qui risque de faire du bruit sur toute la planète. On se souvient du show CR7 lors du Mondial au Qatar lorsque son sélectionneur à l'époque, Fernando Santos, l'avait laissé sur la touche.
