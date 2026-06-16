Officiel : Hervé Renard sélectionneur de la Tunisie

Les organes officiels de la Tunisie ont confirmé l'arrivée en urgence de Hervé Renard pour essayer de redresser la barre pour les Aigles de Carthage.

« Le président de la Fédération tunisienne de football Moez Nassari a annoncé qu'un accord officiel avait été conclu avec l'entraîneur français Hervé Renard pour qu'il prenne les rênes de l'équipe nationale de football jusqu'à la fin de la Coupe du monde 2026. Renard arrivera mardi à Monterrey où il dirigera la première séance d'entraînement avec l'équipe' basée au Mexique durant ce Mondial », a fait savoir la Fédération Tunisienne de Football. Sabri Lamouchi a été limogé après la défaite inaugurale 5-1 contre la Suède.