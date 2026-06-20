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Mondial 2026 : Qualifiés et ambitieux, les USA surprennent

Mondial 202620 juin , 12:25
parFoot01 avec Reuters
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Les États-Unis se sont qualifiés pour les seizièmes de finale de la Coupe du monde grâce à leur victoire 2-0 contre l'Australie, mais l'équipe doit continuer à "croire en sa capacité à gagner (et) savoir qu'elle doit tout donner" à chaque match, a déclaré vendredi le sélectionneur Mauricio Pochettino.
La victoire de l'équipe américaine contre les Socceroos, sa deuxième de suite lors d'une Coupe du Monde, une première depuis 1930, a été obtenue au terme d'un match très physique marqué par sept cartons jaunes — trois pour les États-Unis et quatre pour l'Australie.
Ricardo Pepi, 23 ans, qui a débuté la rencontre à la place de Christian Pulisic, blessé, a joué un rôle clé dans l'attaque américaine.
"(Pepi) est pour moi l'un des meilleurs attaquants. Il s'améliore de jour en jour", a dit Mauricio Pochettino.
A ce jour, la meilleure performance des Etats-Unis, qui s'est qualifiée pour chaque Coupe du monde depuis 1990, remonte à la première édition, en 1930, où l'équipe a terminé troisième.
Treize équipes avaient alors pris part à la première Coupe du Monde, remportée par l'Uruguay.
Plus récemment, c'est en 2002 que l'équipe américaine a fait le plus beau parcours, échouant en quarts de finale face à l'Allemagne.
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Habib Beye reste à l’OM, mardi sera bouillant

Je ne pense pas non ! ^^

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Bla... Bla... Bla

Habib Beye reste à l’OM, mardi sera bouillant

Surtout qu'entre Labrune et l'OM, ce sont les canons de Navaronne.

Habib Beye reste à l’OM, mardi sera bouillant

Votre article est incompréhensible..... Stop l'IA, ça commence à se voir 🫪 👊⚽

Mondial 2026 : Qualifiés et ambitieux, les USA surprennent

Dans la même minute un penalty oublié et un 2 éme carton jaune , donc ???

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