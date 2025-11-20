ICONSPORT_277599_0006

Mondial 2026 : Le tirage au sort des barrages en Europe

Mondial 202620 nov. , 13:51
parEric Bethsy
3
Les 16 barragistes européens connaissent le chemin à parcourir afin d'atteindre la Coupe du monde 2026. Au stade des demi-finales, l'Italie recevra l'Irlande du Nord, avant un éventuel déplacement en finale chez le vainqueur de l'autre demie de la voie A entre le Pays de Galles et la Bosnie. La tâche sera également compliquée pour la Suède qui se rendra en Ukraine, et qui recevrait le gagnant de Pologne-Albanie en finale de la voie B. A noter que les demies se joueront le jeudi 26 mars, tandis que les finales sont prévues le mardi 31 mars.
Le tirage complet des barrages en Europe :
Voie A :
Italie - Irlande du Nord
Pays de Galles - Bosnie-Herzégovine (accueillera en finale)
Voie B :
Ukraine - Suède (accueillera en finale)
Pologne - Albanie
Voie C :
Turquie - Roumanie
Slovaquie - Kosovo (accueillera en finale)
Voie D :
Danemark - Macédoine du Nord
République tchèque - République d'Irlande (accueillera en finale)
3
Articles Recommandés
ICONSPORT_256203_0202 (1)
PSG

Fabian Ruiz s’éloigne, le PSG tente un coup au Real

ICONSPORT_268462_0076
ASSE

ASSE : Une question piège met Horneland dans l’embarras

ICONSPORT_247782_0182 (1)
Bordeaux

Ligue 1+ veut ramener Bordeaux au premier plan

om hojbjerg a un pas de partir la rumeur choc iconsport 265287 0107 396746
OM

Hojbjerg à la Juve, l’OM accepte pour 60 ME

Fil Info

15:00
Fabian Ruiz s’éloigne, le PSG tente un coup au Real
14:30
ASSE : Une question piège met Horneland dans l’embarras
14:00
Ligue 1+ veut ramener Bordeaux au premier plan
13:40
Hojbjerg à la Juve, l’OM accepte pour 60 ME
13:20
TV : 450 millions d'euros, Canal+ dit non
13:00
Le PSG et l’OM s’affrontent pour un Bleu inaccessible
12:40
L’OL prévient, tout peut s’écrouler
12:20
Sacha Boey offert à l’OM !
12:00
PSG : Achraf Hakimi au Real Madrid, son agent met le feu

Derniers commentaires

Sacha Boey offert à l’OM !

Prendre un joueur remplaçant en ldc dans un des plus grands clubs d'Europe, qui vous a mis une fessée lors du dernier match de ldc, c'est faire les poubelles? Toujours aussi expert dans tes jugements 🤡 Du même niveau que tes "analyses" des décisions arbitrales.😂

TV : Zack Nani réalise un nouveau coup fumant

la finale de Libertadores promet pourtant un beau choc entre Flamengo et Palmeiras

L’OL a un atout secret au mercato

Et oui, toujours des incohérences. C'est le problème de vouloir transmettre des informations factuelles (on a encore un peu de marge de manoeuvre sur le prochain mercato, car on n'a pas tout dépensé du précédent), tout en conservant une ligne directrice anxiogène où il faut créer de la peur pour susciter des réactions.

L’OL a un atout secret au mercato

C'est pas inattendu, cela a déjà été expliqué en détails par notre DG après la fenêtre de clôture du dernier mercato. Tous les autres articles sur le sujet étaient basés sur du vent, pour faire du clic.

L'OM abandonne la Ligue des champions, c'est un ordre

Oui comme les lyonnais qui ont jeté l'Europa , persuadés de nous taper le we avec leur grosse équipe fraiche face à notre B 😄

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
2712831241113
2
O. Marseille
2512813281117
3
Lens
2512813211110
4
Strasbourg
221271424168
5
LOSC Lille
201262423158
6
Monaco
201262424213
7
O. Lyonnais
201262418153
8
Rennes
181246219172
9
Nice
17125251718-1
10
Toulouse
161244418162
11
Paris
14124261821-3
12
Le Havre
14123541317-4
13
Angers SCO
13123451015-5
14
Metz
11123271227-15
15
Brest
10122461421-7
16
Nantes
10122461118-7
17
Lorient
10122461426-12
18
Auxerre
712219719-12

Loading