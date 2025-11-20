Mondial 2026 : Le tirage au sort des barrages en Europe

Les 16 barragistes européens connaissent le chemin à parcourir afin d'atteindre la Coupe du monde 2026. Au stade des demi-finales, l'Italie recevra l'Irlande du Nord, avant un éventuel déplacement en finale chez le vainqueur de l'autre demie de la voie A entre le Pays de Galles et la Bosnie. La tâche sera également compliquée pour la Suède qui se rendra en Ukraine, et qui recevrait le gagnant de Pologne-Albanie en finale de la voie B. A noter que les demies se joueront le jeudi 26 mars, tandis que les finales sont prévues le mardi 31 mars.

Le tirage complet des barrages en Europe :

Voie A :

Italie - Irlande du Nord

Pays de Galles - Bosnie-Herzégovine (accueillera en finale)

Voie B :

Ukraine - Suède (accueillera en finale)

Pologne - Albanie

Voie C :

Turquie - Roumanie

Slovaquie - Kosovo (accueillera en finale)

Voie D :

Danemark - Macédoine du Nord

République tchèque - République d'Irlande (accueillera en finale)