Mondial 2026 : L'Allemagne et les Pays-Bas qualifiés sans trembler

Mondial 202617 nov. , 22:44
parClaude Dautel
L'Allemagne et les Pays-Bas n'ont jamais tremblé ce lundi soir et les deux pays seront présents au Mondial 2026 après avoir signé deux gros cartons face à la Slovaquie et la Lituanie.
Dans une vraie finale pour aller à la prochaine Coupe du Monde, l'Allemagne a atomisé son rival ce lundi soir à la RedBull Arena de Leipzig. Alors que les deux formations étaient à égalité avant cette dernière rencontre des qualifications, la Mannschaft n'a pas mis longtemps à débloquer la situation. Totalement débordés, les Slovaques encaissaient quatre buts avant la pause, et avaient déjà compris qu'il fallait déjà penser aux barrages pour espérer aller au Mondial. En seconde période, l'Allemagne a continué à enfoncer la tête de son adversaire dans l'eau, s'imposant finalement 6 à 0 avec notamment un doublé de Sané.
De son côté, les Pays-Bas n'étaient que relativement en danger, puisque les Néerlandais avaient trois points d'avance et une nette avance à la différence de buts par rapport à la Pologne avant de recevoir la Lituanie. Mais les Oranje n'ont pas été inquiétés et ils ont aisément dominé leurs adversaires du soir (4-0). Dans le même temps, la Pologne est venue difficilement à bout de Malte (2-3), et ce sont donc les Pays-Bas qui sont directement qualifiés pour le Mondial 2026. Robert Lewandowksi et ses coéquipiers devront eux passer par les barrages.
Derniers commentaires

Ça coince pour Endrick à l'OL annonce la presse espagnole

Un salaire de 200 000 par mois juste pour 6 mois c'est pas donné

Ça coince pour Endrick à l'OL annonce la presse espagnole

Et puis pour Lyon c'est une perte de se faire prêter un jeune que dans 6 mois il retournera au real, on construit rien comme ca. Alors que en France en d2 y en a plein comme lui avec un salaire plus abordable, mais il faut avoir du flair

Le PSG réclame finalement 440ME à Kylian Mbappé

@Totoladouceur aka quand on l'orthographe et la syntaxe de ses idées ... sérieux mais quelle horreur a la fois dans le fond et la forme, je n'ai jamais vu ca !

Ça coince pour Endrick à l'OL annonce la presse espagnole

Ce n'est pas le salaire qui coince toi...

Le PSG réclame finalement 440ME à Kylian Mbappé

Puisse ton petit coeur saigner (au moment du verdict annonçant la victoire du PSG) comme mes yeux saignent a la lecture de ton orthographe ...

