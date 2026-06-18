ICONSPORT_368543_0213

Mondial 2026 : La République Tchèque n’y arrive pas

Mondial 202618 juin , 20:10
parGuillaume Conte
1
Ajouter comme source préférée sur Google
Après sa défaite inaugurale contre la Corée du Sud, la Tchéquie avait l’occasion de se rassurer ce jeudi contre l’Afrique du Sud. Mais en dépit de l’ouverture du score rapide de Sadilek, les coéquipiers de Pavel Sulc n’ont jamais pu se mettre à l’abri et le Lyonnais a même concédé un pénalty en fin de match pour une faute de main. Mokoena a égalisé pour aller chercher ce match nul 1-1 qui laisse ce groupe ouvert avant le match entre le Mexique et la Corée du Sud. 
Articles Recommandés
Coupe du Monde 2026
Mondial 2026

CdM 2026 : Programme TV et résultats de la Coupe du Monde 2026

David Canada
Mondial 2026

Canada - Qatar : les compos (0h00 sur beIN Sports 1)

tuchel menace arsenal ca chauffe en angleterre iconsport 254755 0013 390251
Mondial 2026

Mondial 2026 : L'Angleterre est sexy, merci Tuchel

ahr0cdovl3jtyi5yzxv0zxjzlmnvbs9ybwqvcnnzl2nvbnrlbnqvdgfnonjldxrlcnmuy29tldiwmjy6bmv3c21sx0xztlhnuevnnugxs1g6ms90ywc6cmv1dgvycy5jb20smjaynjpiaw5hcnlftflowe1qru01sdflwc1gsuxfrelnqudf
Mondial 2026

Allemagne : Neuer va encore prendre sa retraite internationale

Fil Info

18 juin , 22:56
CdM 2026 : Programme TV et résultats de la Coupe du Monde 2026
18 juin , 22:37
Canada - Qatar : les compos (0h00 sur beIN Sports 1)
18 juin , 22:30
Mondial 2026 : L'Angleterre est sexy, merci Tuchel
18 juin , 22:10
Allemagne : Neuer va encore prendre sa retraite internationale
18 juin , 22:00
Leipzig refuse 100 ME pour Yan Diomandé
18 juin , 21:40
Qui veut acheter des joueurs de l'OM ? Larqué pose la question qui tue
18 juin , 21:20
Camavinga dit non merci au PSG
18 juin , 21:02
Mondial 2026 : Wahi se faufile au Canada à la dernière minute
18 juin , 21:00
« Le Portugal veut gagner la Coupe du Monde », c'est ça le problème

Derniers commentaires

Mondial 2026 : L'Angleterre est sexy, merci Tuchel

Oui mais les Beatles c'est Liverpool, y a aucun joueur de Liverpool au mondial avec l Angleterre, ils font rire les anglais

Mondial 2026 : L'Angleterre est sexy, merci Tuchel

L'Angleterre a surtout eu beaucoup de chance et un coup de pouce arbitral contre une faible équipe croate défensivement et peu inspirée offensivement.

CdM : Le Sénégal foudroyé, la France a lancé son Mondial

Le résultat prime et il faut reprendre le contexte. Un premier match et contre le champion d'Afrique qui défend extrêmement bien.

L'OM évite le pire, Bruno Genesio arrive

il faut tout vendre mes garder surtout gardé greenwood et contruire autour de lui

EdF : « Je joue pour marquer l’histoire », Mbappé annonce la couleur

Le problème n'est pas le résultat mais la continuité. Or, depuis 2018 tu peux constater qu'en EDF il pèse de moins en moins. Quand on voit les Ronaldo et Messi, pendant 15 ans ils ont toujours eu une forte importance dans leur sélection, ce qui en fait des légendes de leurs pays et du foot mondial. Champion du monde avec une génération dorée et meilleur buteur de l'EDF avec un nombre de match encore plus important que ses prédécesseurs. Ce sont de grands faits d'arme mais il doit en faire plus encore.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
00000000
2
O. Lyonnais
00000000
3
Brest
00000000
4
Lens
00000000
5
Toulouse
00000000
6
Nice
00000000
7
Paris Saint Germain
00000000
8
Rennes
00000000
9
Strasbourg
00000000
10
LOSC Lille
00000000
11
Angers SCO
00000000
12
Le Havre
00000000
13
Auxerre
00000000
14
Paris
00000000
15
Monaco
00000000
16
Troyes
00000000
17
Le Mans
00000000
18
Lorient
00000000

Loading