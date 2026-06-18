Mondial 2026 : La République Tchèque n’y arrive pas

EdF : « Je joue pour marquer l’histoire », Mbappé annonce la couleur

Le problème n'est pas le résultat mais la continuité. Or, depuis 2018 tu peux constater qu'en EDF il pèse de moins en moins. Quand on voit les Ronaldo et Messi, pendant 15 ans ils ont toujours eu une forte importance dans leur sélection, ce qui en fait des légendes de leurs pays et du foot mondial. Champion du monde avec une génération dorée et meilleur buteur de l'EDF avec un nombre de match encore plus important que ses prédécesseurs. Ce sont de grands faits d'arme mais il doit en faire plus encore.