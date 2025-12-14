Maroc-Brésil, c'est déjà la folie à New-York

Ce sera l'une des plus grosses affiches du premier tour lors de la prochaine Coupe du Monde, le 13 juin le Brésil et le Maroc s'affronteront à New-York. Cette rencontre suscite un engouement énorme, annonce la FIFA.

Tandis qu'en France on débat sur le prix des places pour le Mondial 2026 au Canada, au Mexique et aux Etats-Unis, du côté du Maroc on est déjà à bloc. Même si le Royaume reçoit la CAN 2025, les regards sont également tournés vers la Coupe du Monde. Et c'est notamment l'affiche entre les Lions de l'Atlas et le Brésil qui provoque le plus fort engouement. Programmée le 13 juin dans le New Jersey, cette rencontre sera probablement décisive dans le Groupe C où l'on trouve aussi Haïti et l'Ecosse. La FIFA a révélé que le choc Maroc-Brésil était la plus grosse demande de tickets juste derrière la rencontre Colombie–Portugal, qui aura lieu à Miami le 27 juin.

5 millions de billets vendus en 24 heures

La bataille pour avoir une place pour Maroc-Brésil fait rage entre les supporters des deux pays. Et la FIFA, qui organise le Mondial, a révélé que ce sont cinq millions de billets qui ont été demandés en seulement 24 heures pour la totalité des affiches. Derrière Colombie-Portugal et Maroc-Brésil, on trouve Mexique-Corée du Sud (Guadalajara, 18 juin), Équateur-Allemagne (New York/New Jersey, 25 juin) et Écosse-Brésil (Miami, 24 juin).

Pour en revenir à l'engouement qui entoure l'équipe du Maroc aux Etats-Unis, il faut préciser qu'il y a une importante diaspora marocaine à New York, notamment dans le Queens. A noter que la qualification du Maroc pour le Mondial 2026 avait été fêtée du côté de Time Square. Alors, l'annonce qu'Achraf Hakimi et ses coéquipiers affronteront le Brésil non loin de Big Apple a forcément provoqué une ruée vers la billetterie.