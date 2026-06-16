Mondial 2026 : Hervé Renard appelé en urgence par la Tunisie

En grande difficulté dès la préparation de ce Mondial, la Tunisie a coulé face à la Suède avec une défaite 5-1 qui n’a malheureusement pas beaucoup surpris. La fédération tunisienne de football a pris la décision de se séparer de Sabri Lamouchi, le sélectionneur, même s’il y a des divergences au sein des Aigles de Carthage, au point de voir le communiqué annonçant le départ de l’ancien international français être effacé.

Pour le remplacer, M6 annonce que Hervé Renard est pressenti pour prendre en urgences les commandes de la Tunisie afin d’essayer de passer ce premier tour. Le technicien français est resté célèbre notamment pour ses victoires en Coupe d’Afrique des Nations, mais aussi pour avoir guidé l’Arabie Saoudite à une victoire de prestige contre les futurs champions du monde lors du Mondial 2022 au Qatar. Hervé Renard avait qualifié l’Arabie Saoudite pour la Coupe du monde 2026, avant d’être remplacé peu avant la compétition.

De son côté, L'Equipe annonce que Hervé Renard doit arriver ce mardi au Mexique pour signer son contrat et prendre les mains en urgence de l'équipe tunisienne.